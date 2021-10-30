У ЦВК розповіли, чи потрібні COVID-сертифікати для голосування під час виборів 31 жовтня

Відомству довелося оперативно роз'яснювати ситуацію через дезінформацію, поширену головою Комітету з питань здоров'я нації Михайлом Радуцьким.

На позачергових виборах мера Харкова та проміжних виборах до Верховної Ради з мажоритарних округів у Херсонській та Черкаській областях, які відбудуться вже цієї неділі, 31 жовтня, від виборців не вимагатимуть COVID-сертифікати чи результати тестів на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

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Так, у відомстві наголошують, що жоден з чинних нормативно-правових актів не передбачає необхідності перевірки COVID-сертифікатів та тестів на коронавірус на виборчих дільницях у день виборів.

У ЦВК стверджують, що єдиним документом, який потрібний для голосування, є паспорт громадянина України.

Втім, у відомстві закликають усіх суб'єктів виборчого процесу дотримуватись протиепідеміологічних правил:

обробляти руки дезінфектором;

користуватися маскою;

якнайменше перебувати у приміщенні для голосування;

утриматися від перебування дільниці з дітьми;

за можливості користуватися своєю ручкою.

Виборці, у яких виявлять підвищену температуру тіла або симптоми коронавірусу, мають голосувати в окремих кабінках.

ЦВК довелося робити оперативну заяву з цього приводу через те, що увечері 29 жовтня голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що у день виборів на виборчих дільницях перевірятимуть COVID-сертифікати.

"За законом мають перевіряти. Чи COVID-паспорти, чи ПЛР-тести, чи тести на антиген", — повідомив Радуцький.

Після спростування цієї інформації ЦВК парламентарій відмовився від своїх слів, заявивши, що він "мав на увазі не юридичну, а скоріше моральну площину проблеми".

Нагадаємо, голосування на виборах мера Харкова розпочнеться о 08:00 та триватиме до 20:00. За крісло міського голови другого за величиною міста України борються 10 кандидатів.

31 жовтня також відбудуться вибори у 197 одномандатному окрузі на Черкащині (центр — місто Канів). Призначили їх через те, що обраний у цьому окрузі 2019 року нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко став керівником Черкаської ОДА, через що був змушений скласти мандат.

Цього ж дня заплановано вибори й по 184 округу на Херсонщині (центр — Нова Каховка). Самовисуванця Ігоря Колихаєва, який переміг на ньому у 2019 році, обрали мером Херсона, у зв'язку з чим той також втратив мандат.