Вибори у Харкові: спостерігачі фіксують порушення (відео)

Станом на 16:00 поліція зареєструвала 32 повідомлення про порушення. У тому числі йдеться про фотографування бюлетенів.

Станом на 16:00 31 жовтня правоохоронці зареєстрували 32 повідомлення про порушення виборчого законодавства на виборах мера Харкова. Про це повідомляє ГУ Нацполіції області.

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За фактом звернень проводиться перевірка.

Зокрема, об 11:43 під час моніторингу Мережі поліція виявила інформацію про те, що на дільниці в Немишлянському районі в кабінки для голосування заходять по дві людини. Як з'ясувалося, до кабінки зайшла жінка з дитиною.

Також копи зареєстрували повідомлення про жінку, яка намагалася отримати бюлетень на пенсійне посвідчення. Зробити це жінці завадили представники громадянської мережі "Опора".

П'ятеро громадян звернулися до поліції, оскільки не могли отримати бюлетень, надавши членам комісії паспорт у додатку "Дія".

Громадянська мережа "Опора" повідомляє про те, що на виборчій дільниці на вулиці Архітектора Альошина спостерігачка зафіксувала фотографування бюлетеня. Після цього спостерігач разом із членом комісії підійшли до кабінки, де стояла жінка, та запитали, що та фотографувала та навіщо. Та у відповідь заявила, що сфотографувати бюлетень вимагало її начальство в особі Стовпового Павла Івановича, який є керівником проекту "Картка харків'янина".

[ + – ] На одній із дільниць жінка фотографувала бюлетень

Коли представники "Опори" зв'язалися зі Столбовим, той заявив, що інформація, озвучена жінкою, не відповідає дійсності.

За даними спостерігачів, явка на 16:00 склала 22.7%.

Фокус раніше розбирався в тому, що є кандидатами на посаду мера Харкова.

31 жовтня також проходять вибори у 197 одномандатному окрузі на Черкащині (центр — місто Канів). Призначили їх через те, що обраний у цьому окрузі 2019 року нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко став керівником Черкаської ОДА, через що був змушений скласти мандат.

Проходить голосування і на 184 окрузі на Херсонщині (центр — Нова Каховка). Самовисуванця Ігоря Колихаєва, який переміг на ньому в 2019 році, обрали мером Херсона, у зв'язку з чим той також втратив мандат.