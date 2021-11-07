Вибори мера Харкова. Суд відмовив спостерігачам у перерахуванні результатів

Організація "ОПОРА" стверджує, що у протоколах були знайдені розбіжності на користь Ігоря Терехова.

Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов до громадянської мережі "ОПОРА", спостерігачі якої просили оголосити перерахунок голосів на 40 дільницях, де 31 жовтня пройшли вибори мера Харкова. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті організації у неділю, 7 листопада.

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Суд мотивував своє рішення тим, що Виборчий кодекс не дозволяє складати уточнені протоколи після оголошення результатів виборів. При цьому суд визнав невідповідності у протоколах, а також той факт, що спостерігачі "ОПОРИ" перебували на дільницях.

За словами представників організації, спостерігачі виявили розбіжності між протоколом Холодногірської територіальної виборчої комісії (ТВК) та протоколами на 30 дільницях у цьому районі Харкова. Розбіжності становлять 248 голосів на користь Ігоря Терехова, який 1 листопада був оголошений переможцем виборів.

За даними "ОПОРИ", аналогічна ситуація склалася і з протоколом Новобаварської ТВК, який не збігається з протоколами 9 дільниць — у цьому випадку розбіжність склала 397 голосів на користь Терехова.

Громадянська мережа додала, що представник однієї дільниці на засіданні Основ'янської ТВК оголосив невірні дані підрахунків після голосування, внаслідок чого Терехов отримав ще 70 голосів. У цьому випадку суд дійшов висновку, що дані, відображені у протоколі засідання ТВК, не відрізняються від даних із дільниці. Водночас, суд не врахував інформацію з протоколу спостерігача.

Наразі "ОПОРА" має намір оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, у понеділок, 1 листопада, голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко оголосила про те, що виконуючий обов'язки міського голови Харкова, секретар міськради Ігор Терехов здобув перемогу на виборах мера із результатом 50,66% набраних голосів. На другому місці опинився Михайло Добкін, який отримав 28,4% голосів.

Раніше Фокус писав, що під час виборів представники "ОПОРИ" завадили жінці незаконно отримати бюлетень за пенсійним посвідченням. Також фіксувалися випадки фотографування бюлетеня.