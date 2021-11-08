К Медведчуку приехали немецкие депутаты от партии, лидер которой хвалил вермахт (фото)

Правопопулистская политсила неоднократно попадала в скандалы из-за ксенофобских заявлений и критики Европейского Союза.

Немецкие депутаты от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" приехали в Украину для встречи с обвиняемым в госизмене нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом проинформировала пресс-служба политсилы.

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Импровизированный брифинг состоялся в доме у Виктора Медведчука, поскольку парламентарий находится под круглосуточным домашним арестом.

В ходе встречи политики обсуждали разные вопросы, в том числе энергетический кризис в Украине и войну на Донбассе.

Кто приезжал и что за партия "Альтернатива для Германии"?

Партия неоднократно попадала в ксенофобные скандалы из-за своей риторики и слов в адрес Евросоюза. А в 2017 году один из ее лидеров объединения Александера Гауланда похвалил бойцов вермахта.

В составе немецкой делегации прибыли сразу три члена партии AfD:

Петр Быстронь, член комитета Бундестага по вопросам внешней политики;

Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии;

Ульрих Зингер, депутат Ландтага Баварии (парламент федеральной земли).

[ + – ] Депутат Бундестага Петр Быстронь

[ + – ] Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра

[ + – ] Депутат Ландтага Баварии Ульрих Зингер

"Альтернатива для Германии" (AfD) — правопопулистская и ультраправая партия Германии, выступающая против евроинтеграции и иммиграции иностранцев. Политсила была основана в феврале 2013 года на фоне политического кризиса в качестве еврокритиков. AfD впервые прошла в Бундестаг после выборов в 2017 году, набрав 13% голосов (94 депутатских места из 709 возможных).

Весной 2018 года делегация из членов "Альтернативы для Германии" приезжали в оккупированный Крым, а в 2019 году лидер политсилы AfD Александр Гауланд назвал войну на Донбассе — "внутренним делом Украины и России" и заявил, что его партия не поддерживает санкции против РФ.

Ранее Фокус сообщал, что нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявили новое подозрение в госизмене. Парламентария также обвиняют в содействии деятельности террористической организации, а следствие считает, что Виктор Медведчук причастен к незаконным поставкам угля из ОРДЛО.

Также Фокус рассказывал, что Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения Виктору Медведчуку по делу о госизмене. Речь идет об обвинениях в государственной измене и разграблении национальных ресурсов в Черном море. Из-за истечения максимального срока меры пресечения суд Киева изменил Медведчуку домашний арест на личное обязательство.