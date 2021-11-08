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Политика Дело Медведчука

К Медведчуку приехали немецкие депутаты от партии, лидер которой хвалил вермахт (фото)

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Ультраправые депутаты AfD приехали поддержать Виктора Медведчука
Фото: пресс-служба ОПЗЖ | Виктор Медведчук с ультраправыми депутатами

Правопопулистская политсила неоднократно попадала в скандалы из-за ксенофобских заявлений и критики Европейского Союза.

Немецкие депутаты от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" приехали в Украину для встречи с обвиняемым в госизмене нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом проинформировала пресс-служба политсилы.

Импровизированный брифинг состоялся в доме у Виктора Медведчука, поскольку парламентарий находится под круглосуточным домашним арестом.

В ходе встречи политики обсуждали разные вопросы, в том числе энергетический кризис в Украине и войну на Донбассе.

Кто приезжал и что за партия "Альтернатива для Германии"?

Партия неоднократно попадала в ксенофобные скандалы из-за своей риторики и слов в адрес Евросоюза. А в 2017 году один из ее лидеров объединения Александера Гауланда похвалил бойцов вермахта.

В составе немецкой делегации прибыли сразу три члена партии AfD:

  • Петр Быстронь, член комитета Бундестага по вопросам внешней политики;
  • Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии;
  • Ульрих Зингер, депутат Ландтага Баварии (парламент федеральной земли).
Ультраправые депутаты из Германии приехали поддержать Медведчука
Депутат Бундестага Петр Быстронь
Ультраправые депутаты из Германии приехали поддержать Медведчука
Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра
Ультраправые депутаты из Германии приехали поддержать Медведчука
Депутат Ландтага Баварии Ульрих Зингер

"Альтернатива для Германии" (AfD) — правопопулистская и ультраправая партия Германии, выступающая против евроинтеграции и иммиграции иностранцев. Политсила была основана в феврале 2013 года на фоне политического кризиса в качестве еврокритиков. AfD впервые прошла в Бундестаг после выборов в 2017 году, набрав 13% голосов (94 депутатских места из 709 возможных).

Весной 2018 года делегация из членов "Альтернативы для Германии" приезжали в оккупированный Крым, а в 2019 году лидер политсилы AfD Александр Гауланд назвал войну на Донбассе — "внутренним делом Украины и России" и заявил, что его партия не поддерживает санкции против РФ.

Ранее Фокус сообщал, что нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявили новое подозрение в госизмене. Парламентария также обвиняют в содействии деятельности террористической организации, а следствие считает, что Виктор Медведчук причастен к незаконным поставкам угля из ОРДЛО.

Также Фокус рассказывал, что Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения Виктору Медведчуку по делу о госизмене. Речь идет об обвинениях в государственной измене и разграблении национальных ресурсов в Черном море. Из-за истечения максимального срока меры пресечения суд Киева изменил Медведчуку домашний арест на личное обязательство.