До Медведчука приїхали німецькі депутати від партії, яка виправдовувала нацизм (фото)

Популістська політсила неодноразово потрапляла в скандали через ксенофобські заяви та критику Європейського Союзу.

Німецькі депутати від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" приїхали до України для зустрічі з обвинуваченим у держзраді нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Про це повідомляє пресслужба політсили.

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Імпровізований брифінг відбувся в будинку Віктора Медведчука, оскільки парламентарій перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

У ході зустрічі політики обговорювали різні питання, зокрема енергетичну кризу в Україні та війну на Донбасі.

Що за партія Альтернатива для Німеччини?

Журналіст та блогер Денис Казанський, коментуючи приїзд делегації, зазначив, що "Альтернатива для Німеччини" неодноразово потрапляла в скандал через ксенофобську риторику, а її депутати виправдовували дії нацистського режиму.

"ОПЗЖ репетує про розгул націоналізму. Рабінович з трибуни Ради співає "Вставай, країно величезна". При цьому депутати ОПЗЖ тісно співпрацюють з німецькими націоналістами. Знову головні борці з фашизмом виявилися найкращими друзями фашистів. І так у них завжди!", — написав Денис Казанський у своєму Telegram.

[ + – ] Віктор Медведчук засвітився в компанії ультраправих депутатів з Німеччини

У складі німецької делегації прибули відразу три члени партії AfD :

Петр Бистронь, член Комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики;

Максиміліан Кра, депутат Європарламенту від Німеччини;

Ульріх Зінгер, депутат Ландтагу Баварії (парламент федеральної землі).

[ + – ] Депутат Бундестагу Петр Бистронь

[ + – ] Депутат Європарламенту від Німеччини Максиміліан Кра

[ + – ] Депутат Ландтагу Баварії Ульріх Зінгер

"Альтернатива для Німеччини" (AfD) — популістична та ультраправа партія Німеччини, яка виступає проти євроінтеграції та імміграції іноземців. Політсила була заснована в лютому 2013 року на фоні політичної кризи як єврокритики. AfD вперше пройшла до Бундестагу після виборів у 2017 році, набравши 13% голосів (94 депутатських місця із 709 можливих).

Навесні 2018 року делегація з членів "Альтернативи для Німеччини" приїжджали до окупованого Криму , а 2019 року лідер політсили AfD Александер Гауланд назвав війну на Донбасі — "внутрішньою справою України та Росії" і заявив, що його партія не підтримує санкції проти РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку висунули нову підозру в держзраді. Парламентаря також звинувачують у сприянні діяльності терористичної організації, а слідство вважає, що Віктор Медведчук причетний до незаконного постачання вугілля з ОРДЛО.

Також Фокус розповідав, що Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід Віктору Медведчуку в справі про держзраду. Йдеться про звинувачення в державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у Чорному морі. Через закінчення максимального терміну запобіжного заходу суд Києва змінив Медведчуку домашній арешт на особисте зобов'язання.