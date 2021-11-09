В Ровенской области депутат задекларировал акции Tesla и 124 биткоина

Миллионер ведет закрытый образ жизни, в отличие от его жены Ирины Сергейчук, на которую депутат оформил часть имущества.

Депутат Вировского сельского совета в Ровенской области Владимир Пачесный задекларировал 124 биткоина, дом на 300 квадратных метров и свыше 11 млн гривен наличными. Соответствующую декларацию местный депутат заполнил на сайте НАПК.

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Электронная декларация доходов за 2019 год была заполнена еще в июле, однако об имуществе Владимира Пачесного стало известно только после публикации издания "Четвертая власть", которое подготовило большой материал обо всех депутатах местных советов Сарненского района.

Владимир Пачесный попал в Вировский сельский совет как самовыдвиженец. На сайте ЦИК сказано, что до избрания депутатом мужчина занимался предпринимательской деятельностью. В электронной декларации депутат указал свою супругу Ирину, а также дочерей Киру и Римму. Часть своего имущества Пачесный задекларировал на жену.

Владимир Пачесный ведет закрытый образ жизни, в отличии от его супруги Ирины Сергейчук. Жена депутата-миллионера активно ведет свои блоги в Facebook и Instagram.

В раздел "объекты недвижимости" Владимир Пачесный внес два земельных участка общей площадью 2048 квадратных метров, жилой дом на 297 "квадратов" в населенном пункте Бармаки и небольшое жилое помещение площадью почти 3 квадратных метра.

[ + – ] Недвижимость Владимира Пачесного

В раздел "ценное движимое имущество" Владимир Пачесный внес часы PATEK PHILIPPE и IWC общей стоимостью в 2 млн гривен, три норковые шубы за 650 тысяч гривен, еще одну шубу из соболя стоимостью 420 тысяч гривен и коллекцию советских антикварных изделий, которую депутат оценил в 100 тысяч.

[ + – ] Ценное движимое имущество Владимира Пачесного

[ + – ] Ценное движимое имущество Владимира Пачесного

Владимир Пачесный также задекларировал два автомобиля: кроссоверы Lexus RX350 и RX450h 2013 и 2010 года выпуска соответственно. Стоимость транспортных средств местный депутат не указал.

[ + – ] Автомобили Владимира Пачесного

В разделах "Ценные бумаги" и "Нематериальные активы" Владимир Пачесный указал, что является собственником 500 акций компании Tesla и 124 биткоинов (указанная стоимость — 73920 гривен). По состоянию на 9 ноября, 1 биткоин оценивается в $66903, и, таким образом, только в криптовалюте депутат имеет около $8,3 млн.

[ + – ] Акции Владимира Пачесного

[ + – ] Биткоины Владимира Паческного

В разделе "Денежные активы" Владимир Пачесный указал несколько банковских счетов и задекларировал более 11 млн гривен наличными:

11,5 млн гривен наличными;

117 тысяч долларов наличными;

1,43 млн гривен, $13888 и 300 евро на банковских счетах;

170 тысяч евро, которые депутат одолжил иностранному гражданину Владимиру Спинатому.

[ + – ] Деньги и банковские счета Владимира Пачесного

[ + – ] Деньги и банковские счета Владимира Пачесного

Ранее Фокус сообщал, что Верховная Рада поддержала штрафы и тюремные сроки для чиновников за неправдивые данные в декларациях. К ответственности за ложь будут привлекать лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также Фокус объяснял, кто сможет декларировать свои активы после утверждения налоговой амнистии в Украине.