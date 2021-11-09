У Рівненській області депутат задекларував десятки мільйонів готівкою та 124 біткоїни (фото)

Мільйонер веде закритий спосіб життя, на відміну від його дружини Ірини Сергійчук, на яку депутат оформив частину майна.

Депутат Віровської сільської ради в Рівненській області Володимир Пачесний задекларував 124 біткоїни, будинок на 300 квадратних метрів та понад 11 млн гривень готівкою. Відповідну декларацію місцевий депутат заповнив на сайті НАЗК.

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Електронну декларацію доходів за 2019 рік було заповнено ще у липні, проте про майно Володимира Пачесного стало відомо лише після публікації видання "Четверта влада", яке підготувало великий матеріал про всіх депутатів місцевих рад Сарненського району.

Володимир Пачесний потрапив до Віровської сільської ради як самовисуванець. На сайті ЦВК сказано, що до обрання депутатом чоловік займався підприємницькою діяльністю. В електронній декларації депутат вказав свою дружину Ірину, а також дочок Кіру та Римму. Частину свого майна Пачесний задекларував на дружину.

Володимир Пачесний веде закритий спосіб життя на відміну від його дружини Ірини Сергійчук. Дружина депутата-мільйонера активно веде свої блоги у Facebook та Instagram.

У розділ "об'єкти нерухомості" Володимир Пачесний вніс дві земельні ділянки загальною площею 2048 квадратних метрів, житловий будинок на 297 "квадратів" у населеному пункті Бармаки та невелике житлове приміщення площею майже 3 квадратні метри.

[ + – ] Нерухомість Володимира Пачесного

У розділ "цінне рухоме майно" Володимир Пачесний вніс годинник PATEK PHILIPPE та IWC загальною вартістю 2 млн гривень, три норкові шуби за 650 тисяч гривень, ще одну шубу із соболя вартістю 420 тисяч гривень та колекцію радянських антикварних виробів, яку депутат оцінив у 100 тисяч.

[ + – ] Цінне рухоме майно Володимира Пачесного

[ + – ] Цінне рухоме майно Володимира Пачесного

Володимир Пачесний також задекларував два автомобілі: кросовери Lexus RX350 та RX450h 2013 та 2010 року випуску відповідно. Вартість транспортних засобів місцевий депутат не вказав.

[ + – ] Автомобілі Володимира Пачесного

У розділах "Цінні папери" та "Нематеріальні активи" Володимир Пачесний зазначив, що є власником 500 акцій компанії Tesla та 124 біткоїнів (зазначена вартість — 73920 гривень). Станом на 9 листопада, 1 біткоїн оцінюється в $66903, і, таким чином, лише у криптовалюті депутат має близько $8,3 млн.

[ + – ] Акції Володимира Пачесного

[ + – ] Біткоїни Володимира Паческного

У розділі "Грошові активи" Володимир Пачесний вказав кілька банківських рахунків та задекларував понад 11 млн гривень готівкою:

11,5 млн гривень готівкою;

117 тисяч доларів готівкою;

1,43 млн гривень, $13888 та 300 євро на банківських рахунках;

170 тисяч євро, які депутат позичив іноземному громадянину Володимиру Спінатому.

[ + – ] Гроші та банківські рахунки Володимира Пачесного

[ + – ] Гроші та банківські рахунки Володимира Пачесного

Раніше Фокус повідомляв, що Верховна Рада підтримала штрафи та тюремні терміни для чиновників за неправдиві дані у деклараціях. До відповідальності за неправду притягуватимуть осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також Фокус пояснював, хто зможе декларувати свої активи після затвердження податкової амністії в Україні.