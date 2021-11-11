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Политика Политпроект Разумкова

"Было больше денег": сын Разумкова рассказал, чем ему нравилась бывшая работа отца (видео)

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Сын Разумкова
Сын бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Мальчик не задумываясь ответил, что ему было лучше, когда его отец был главой Верховной Рады.

Сын экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова ответил на вопрос журналистки о работе его отца. Мальчик сказал, что ему нравилась папина работа, потому что "было больше денег".

В эфире программы телеканал ICTV журналистка задала вопрос сыну Дмитрия Разумкова, когда семья прогуливалась в парке. У мальчика спросили — как было лучше, когда его папа был главой Верховной рады, или так как "сейчас"?

"Когда он был главой Верховной Рады, потому что было больше денег", — незамедлительно ответил сын политика.

Известно, что Дмитрий Разумков за время пребывания в кресле председателя парламента Украины с 2019 по 2021 заработал 1 211 843 грн.

Напомним, что Дмитрия Разумкова отозвали с должности председателя Верховной Рады Украины, после голосования народных депутатов во время пленарного заседания. Отставку Разумкова поддержали 284 нардепа.

Позже Разумков сообщил, что намерен создать новую политическую силу, в которую войдут 25 народных депутатов, 22 из которых, помимо главы МФО, являются членами пропрезидентской фракции "Слуга народа".