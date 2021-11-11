"Було більше грошей": син Разумкова розповів, чим йому подобалася колишня робота батька (відео)

Хлопчик, не замислюючись, відповів, що йому було краще, коли його батько був головою Верховної Ради.

Син ексспікера парламенту Дмитра Разумкова відповів на запитання журналістки щодо роботи його батька. Хлопчик сказав, що йому подобалася татова робота, бо "було більше грошей".

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В ефірі програми телеканал ICTV журналістка запитала сина Дмитра Разумкова, коли сім'я прогулювалася в парку. У хлопчика запитали — як було краще, коли його тато був головою Верховної ради, чи так, як "зараз"?

"Коли він був головою Верховної Ради, бо було більше грошей", — негайно відповів син політика.

Відомо, що Дмитро Разумков за час перебування у кріслі голови парламенту України з 2019 по 2021 рік заробив 1 211 843 грн.

Нагадаємо, що Дмитра Разумкова відкликали з посади голови Верховної Ради України після голосування народних депутатів під час пленарного засідання. Відставку Разумкова підтримали 284 нардепи.

Пізніше Разумков повідомив, що має намір створити нову політичну силу, до якої увійдуть 25 народних депутатів, 22 з яких, окрім голови МФО, є членами пропрезидентської фракції "Слуга народу".