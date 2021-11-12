Зеленский в телефонном разговоре с премьером Грузии обсудил судьбу Саакашвили, — ОП

Президент Украины попросил грузинскую сторону не препятствовать встречам Саакашвили со своей матерью и близкими.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили обсудил ситуацию с Михеилом Саакашвили. Об этом информирует Офис Президента Украины.

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В частности, был затронут вопрос обеспечения прав Саакашвили со стороны грузинских властей. Зеленский подчеркнул, что гражданину Украины Михеилу Саакашвили они должны быть гарантированы, в соответствии с нормами международного права.

Украинский лидер подчеркнул о недопустимости жестокого обращения с грузинским оппозиционером, и попросил Гарибашвили не препятствовать Саакашвили встречаться со своей матерью и близкими.

"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", — заключил Владимир Зеленский.

Напоним, что недавно в Сети появилось видео задержания Саакашвили грузинскими силовиками. На кадрах видно, как политик сопротивлялся, после чего его потащили за руки и ноги в автомобиль.

Михаил Саакашвили пообещал прекратить голодовку. Однако при этом потребовал, чтобы его перевели в гражданскую больницу.