Зеленський у телефонній розмові з прем'єром Грузії обговорив долю Саакашвілі, — ОП
Президент України попросив грузинську сторону не перешкоджати зустрічам Саакашвілі зі своєю матір'ю та близькими.
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі обговорив ситуацію із Міхеілом Саакашвілі. Про це повідомляє Офіс Президента України.
Зокрема, було порушено питання забезпечення прав Саакашвілі з боку грузинської влади. Зеленський наголосив, що громадянину України Міхеілу Саакашвілі вони мають бути гарантовані відповідно до норм міжнародного права.
Український лідер наголосив на неприпустимості жорстокого поводження з грузинським опозиціонером, і попросив Гарібашвілі не перешкоджати Саакашвілі зустрічатися зі своєю матір'ю та близькими.
"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", — підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що нещодавно в Мережі з'явилося відео затримання Саакашвілі грузинськими силовиками. На кадрах видно, як політик чинив опір, після чого його потягли за руки і ноги в автомобіль.
Михайло Саакашвілі пообіцяв припинити голодування. Однак зажадав, щоб його перевели до цивільної лікарні.