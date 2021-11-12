Зеленський у телефонній розмові з прем'єром Грузії обговорив долю Саакашвілі, — ОП

Президент України попросив грузинську сторону не перешкоджати зустрічам Саакашвілі зі своєю матір'ю та близькими.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі обговорив ситуацію із Міхеілом Саакашвілі. Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Зокрема, було порушено питання забезпечення прав Саакашвілі з боку грузинської влади. Зеленський наголосив, що громадянину України Міхеілу Саакашвілі вони мають бути гарантовані відповідно до норм міжнародного права.

Український лідер наголосив на неприпустимості жорстокого поводження з грузинським опозиціонером, і попросив Гарібашвілі не перешкоджати Саакашвілі зустрічатися зі своєю матір'ю та близькими.

"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно в Мережі з'явилося відео затримання Саакашвілі грузинськими силовиками. На кадрах видно, як політик чинив опір, після чого його потягли за руки і ноги в автомобіль.

Михайло Саакашвілі пообіцяв припинити голодування. Однак зажадав, щоб його перевели до цивільної лікарні.