Средний палец Зеленскому в Раде: в СМИ появился протокол допроса Лероса, но ГБР все отрицает

Правоохранители утверждают, что опубликованный документ является фейком. Сам нардеп настаивает, что "текст максимально похож" к тому, что он говорил на допросе.

В Сети появился скан протокола допроса народного депутата Гео Лероса, датируемый 12 ноября 2021 года, который на самом деле оказался фейком. Официальное опровержение подлинности документа размещено на сайте Государственного бюро расследований.

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[ + – ] фото протокола допроса народного депутата Гео Лероса

В тексте сообщения ГБР сказано, что некоторые СМИ распространили протокол допроса нардепа Лероса, которому объявили о подозрении в хулиганстве за то, что он во время заседания Верховной рады показал средний палец в адрес президента Зеленского.

Протокол содержит ответ, в котором Лерос якобы объясняет причину своего поступка и в свою защиту приводит аргумент, в котором упоминает исторические сведения о происхождении данного жеста. По мнению нардепа, английские лучники во время битвы при Азенкуре в 1415 году показывали французам средний палец, как насмешку в знак того, что они могут натягивать тетиву своих луков и готовы побеждать.

Сам Лерос утверждает, что протокол не является фейком, поскольку в его "текст максимально похож" к тому, что он говорил на допросе.

"Текст очень похож на тот, что я говорил. Но у меня нет протоколов допроса, поэтому трудно сказать, что текст слово в слово, но смею предположить, что да. Не понимаю, зачем кто-то слил этот документ", — сказал депутат.

Однако в ГБР сообщили, что информация в протоколе является недостоверною, поскольку данный документ в материалах дела отсутствует.

Напомним, что бывшему члену фракции "Слуга народа" нардепу Гео Леросу вручили уведомление о подозрении в хулиганстве. Депутат заявил, что сотрудники ГБР приехалии к нему домой, чтобы вручить повестку на допрос.

Свой поступок Лерос опрадывает тем, что по его мнению, такой жест неоднократно показывали депутаты на заседаниях Верховной Рады, тем не менее, никого из них не привлекали к ответственности за это.