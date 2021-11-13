Середній палець Зеленському у Раді: у ЗМІ з'явився протокол допиту Лероса, але ГБР все заперечує

Правоохоронці стверджують, що опублікований документ є фейком. Сам нардеп наполягає, що "текст максимально схожий" на те, що він говорив на допиті.

У Мережі з'явився скан протоколу допиту народного депутата Гео Лероса, датований 12 листопада 2021, який насправді виявився фейком. Офіційне спростування справжності документа розміщено на сайті Державного бюро розслідувань.

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[ + – ] фото протоколу допиту народного депутата Гео Лероса

У тексті повідомлення ГБР сказано, що деякі ЗМІ розповсюдили протокол допиту нардепа Лероса, якому оголосили про підозру у хуліганстві за те, що він під час засідання Верховної ради показав середній палець на адресу президента Зеленського.

Протокол містить відповідь, в якій Лерос нібито пояснює причину свого вчинку і на свій захист наводить аргумент, в якому згадує історичні відомості про походження цього жесту. На думку нардепа, англійські лучники під час битви при Азенкурі в 1415 показували французам середній палець, як глузування на знак того, що вони можуть натягувати тятиву своїх луків і готові перемагати.

Сам Лерос стверджує, що протокол не є фейком, оскільки його "текст максимально схожий" до того, що він говорив на допиті.

"Текст дуже схожий на той, що я казав. Але я не маю протоколів допиту, тому важко сказати, що текст слово в слово, але смію припустити, що так. Не розумію, навіщо хтось злив цей документ", — сказав депутат. .

Однак у ГБР повідомили, що інформація у протоколі є недостовірною, оскільки цей документ у матеріалах справи відсутній.

Нагадаємо, що колишньому члену фракції "Слуга народу" нардепу Гео Леросу вручили повідомлення про підозру у хуліганстві. Депутат заявив, що співробітники ГБР приїхали до нього додому, щоб вручити повістку на допит.

Свій вчинок Лерос обргрунтовує тим, що, на його думку, такий жест неодноразово показували депутати на засіданнях Верховної Ради, проте нікого з них не притягали до відповідальності за це.