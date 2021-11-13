Польша не будет закрывать границу для Украины, — МВД

Польские власти оставили Украину в "зеленой зоне", а в ответ получат помощь в решении миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Правительство Польши не будет закрывать границу для украинцев на фоне ухудшения эпидемической ситуации. Об этом пресс-служба МВД Украины сообщила на официальном сайте.

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12 ноября украинский министр внутренних дел Денис Монастырский обсудил ситуацию с пограничным пропуском с польским коллегой Мариушем Каминским. Последний заявил, что правительство Польшы оставило Украину в "зеленой" карантинной зоне и не будет ограничивать поездки.

В свою очередь, Денис Монастырский выразил Польше поддержку из-за обострения на границе с Беларусью. Он выразил надежду, что стране удастся мирно урегулировать конфликт и устранить "искусственно инспирированный кризис". Министры договорились ежедневно созваниваться для консультаций.

Как пишет МВД, с 13 ноября координационная группа из офицеров пограничной службы и Национальной гвардии Украины начнет работать на границе Украины и Польши. В частности, силовики будут обмениваться с поляками оперативной информацией, данными разведки и опытом относительно действий мигрантов и "координирующих их сил".

"Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в разрешении нынешней ситуации", — заявил Денис Монастырский.

[ + – ] Денис Монастырский во время совещания Фото: мвд украины

Он также предложил главам МВД и МИД встретиться на платформе "Люблинского треугольника", чтобы "скоординировать действия по эффективному противостоянию вызовам гибридного характера со стороны недружественных государств – Российской Федерации и Беларуси".

Недавно Украину исключили из списка стран, из которых безопасно путешествовать в Европейский союз в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Это лишь рекомендация, поэтому Кипр, Греция, Хорватия и еще 12 европейских остаются открытыми для украинцев.

Ранее писали, что на границе Польши и Беларуси обнаружили мертвым гражданина Сирии. Это уже 11 погибший с тех пор, как польские власти объявили режим повышенной готовности своих войск и силовых структур.

Фокус разбирался, как миграционный кризис в Беларуси может отразиться на Украине. Несколько дней через белорусскую границу в Польшу пытаются прорваться тысячи беженцев из Африки и Ближнего Востока.