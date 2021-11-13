Польща не закриватиме кордон для України, — МВС

Польська влада залишила Україну в "зеленій зоні", а у відповідь отримає допомогу у вирішенні міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.

Уряд Польщі не закриватиме кордон для українців на тлі погіршення епідемічної ситуації. Про це прес-служба МВС України повідомила на офіційному сайті.

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12 листопада український міністр внутрішніх справ Денис Монастирський обговорив ситуацію з прикордонною перепусткою з польським колегою Маріушем Камінським. Останній заявив, що уряд Польщі залишив Україну в "зеленій" карантинній зоні і не обмежуватиме поїздки.

У свою чергу Денис Монастирський висловив Польщі підтримку через загострення на кордоні з Білоруссю. Він висловив сподівання, що країні вдасться мирно врегулювати конфлікт і усунути "штучно інспіровану кризу". Міністри домовилися щодня телефонувати для консультацій.

Як пише МВС, з 13 листопада координаційна група з офіцерів прикордонної служби та Національної гвардії України почне працювати на кордоні України та Польщі. Зокрема, силовики обмінюватимуться з поляками оперативною інформацією, даними розвідки та досвідом щодо дій мігрантів та "координуючих їх сил".

"Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у вирішенні нинішньої ситуації", — заявив Денис Монастирський.

[ + – ] Денис Монастирський під час наради Фото: мвд Украiни

Він також запропонував главам МВС та МЗС зустрітися на платформі "Люблінського трикутника", щоб "скоординувати дії щодо ефективного протистояння викликам гібридного характеру з боку недружніх держав – Російської Федерації та Білорусі".

Нещодавно Україну виключили зі списку країн, з яких безпечно подорожувати до Європейського союзу через зростання захворюваності на COVID-19. Це лише рекомендація, тому Кіпр, Греція, Хорватія та ще 12 європейських залишаються відкритими для українців.

Раніше писали, що на кордоні Польщі та Білорусі виявили мертвим громадянина Сирії. Це вже 11 загиблий з того часу, як польська влада оголосила режим підвищеної готовності своїх військ та силових структур.

Фокус розбирався, як міграційна криза в Білорусі може вплинути на Україну. Декілька днів через білоруський кордон до Польщі намагаються прорватися тисячі біженців з Африки та Близького Сходу.