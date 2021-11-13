"Он дворовый, а я уличный": Лукашенко объяснил, что связывает их с Путиным (видео)

По словам белорусского президента, они с Владимиром Путиным давно на "ты", а последний год сблизил их еще больше.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его с российским коллегой Владимиром Путиным объединяют общие ценности, родом из детства. Он раскрыл подробности в интервью изданию "Национальная оборона".

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Президенты России и Беларуси тесно сотрудничают с Владимиром Путиным уже более 20 лет. По словам Александра Лукашенко, они с всегда общаются на "ты" и построили "братские" отношения, а кроме того, одинаково смотрят на многие вещи.

"Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа. Ты, говорю, во дворике в этом вырос, а я, говорю, вырос на улице… И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли", — заявил Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, что прошлый, 2020, год еще сильнее сблизил их с Владимиром Путиным. Поэтому сейчас он не может назвать ни одного вопроса, где бы они расходились во мнениях. Кроме того, Беларусь рассчитывает на помощь России в случае вооруженных конфликтов.

"Я Путину говорю: "Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего". Больше ничего не надо", — добавил Александр Лукашенко.

В том же интервью Александр Лукашенко признался, что попросил у Владимира Путина комплексы "Искандер". У белорусской армии есть ракетные установки "Полонез", которые могут бить на 300 километров, а российские — на 500 километров. Лукашенко хочет получить несколько дивизионов "Искандеров".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Алексанлр Лукашенко нагнетает миграционный кризис по указанию Владимира Путина. По словам главы правительства, президент Беларуси хорошо осведомлен о ситуации с мигрантами и разыгрывает спектакль, который может обернуться хаосом для Европейского союза.