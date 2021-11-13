"Він дворовий, а я вуличний": Лукашенко пояснив, що пов'язує їх із Путіним (відео)

За словами білоруського президента, вони з Володимиром Путіним давно на "ти", але ще сильніше зблизилися за останній рік.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його з російським колегою Володимиром Путіним поєднують спільні цінності, родом із дитинства. Він розкрив подробиці в інтерв'ю виданню "Національна оборона".

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Президенти Росії та Білорусі тісно співпрацюють із Володимиром Путіним уже понад 20 років. За словами Олександра Лукашенка, вони завжди спілкуються на "ти" і побудували "братські" відносини, а крім того, однаково дивляться на багато речей.

"Ти дворовий, а я вуличний. Тобто ми прийшли звідти, з самого низу. Ти, кажу, у дворику в цьому виріс, а я, кажу, виріс на вулиці... І ми побачили це життя. у нього, і в мене. Ми на них виросли", — заявив Олександр Лукашенко.

На думку білоруського лідера, що минулий, 2020 рік ще сильніше зблизив їх з Володимиром Путіним. Тому зараз він не може назвати жодного питання, де вони розходилися б у думках. Крім того, Білорусь розраховує на допомогу Росії у разі збройних конфліктів.

"Я Путіну кажу: "Головне, щоб ти не здригнувся. Якщо буде важко, щоб я знав, що за спиною я маю старшого брата, який не дозволить образити молодшого". Більше нічого не треба", — додав Олександр Лукашенко.

У тому ж інтерв'ю Олександр Лукашенко зізнався, що попросив у Володимира Путіна комплекси "Іскандер". Білоруська армія має ракетні установки "Полонез", які можуть бити на 300 кілометрів, а російські — на 500 кілометрів. Лукашенко хоче здобути кілька дивізіонів "Іскандерів".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Олександр Луршенко нагнітає міграційну кризу за вказівкою Володимира Путіна. За словами глави уряду, президент Білорусі добре обізнаний із ситуацією з мігрантами і розігрує виставу, яка може обернутися хаосом для Європейського союзу.