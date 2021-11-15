Причиной Иловайской трагедии стала ненадлежащая организация обороны страны, — глава ВСК

По словам Марьяны Безуглой, одной из причин трагедии стала бездеятельность политического и военного руководства. Представители последнего якобы препятствовали расследованию ВСК.

Причиной трагедии в Иловайске в августе 2014 года стала ненадлежащая организация обороны страны. К такому выводу пришла Временная следственная комиссия Верховной Рады, заявила ее глава и замруководителя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая, говорится в отчете ВСК.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Причинами трагедии, по словам Безуглой, стало невведение военного положения, которое привело к дезорганизации военных действий.

Также во внимание приняты ошибочные кадровые решения и действия военного кадрового руководства.

По словам Безуглой, сыграла роль в трагедии и бездеятельность со стороны политического и военного руководства, когда нужно было блокировать боевиков в Иловайске и организовывать коридор для выведения украинских войск из окружения.

Замглавы комитета отметила, что прежнее руководство Минобороны и Генштаба ВСУ делало все для того, чтобы помешать работе прошлой ВСК по Иловайску.

Иловайская трагедия

29 августа 2014 боевики на Донбассе расстреляли выходящие по обещанному "зеленому коридору" колонны сил АТО. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 366 бойцов ВСУ/МВД, было ранено 429 человек, 300 взяли в заложники, 24 считаются пропавшими без вести. За все время войны на Донбассе это наибольшие потери.

Напомним, в Офисе Генпрокурора пришли к выводу, что Россия заранее спланировала Иловайскую трагедию. Добавим, что информация о военном преступлении России в Иловайске передана в Международный уголовный суд в Гааге.