Причиною Іловайської трагедії стала неналежна організація оборони країни, — голова ТСК

За словами Мар'яни Безуглої, однією з причин трагедії стала бездіяльність політичного та військового керівництва. Представники останнього нібито перешкоджали розслідуванню ТСК.

Причиною трагедії в Іловайську в серпні 2014 року стала неналежна організація оборони країни. Такого висновку дійшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, заявила її глава та заступниця керівника комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар'яна Безугла, йдеться у звіті ТСК.

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Причинами трагедії, за словами Безуглої, стало не введення воєнного стану, яке призвело до дезорганізації воєнних дій.

Також до уваги взято помилкові кадрові рішення та дії військового кадрового керівництва.

За словами Безуглої, відіграла роль у трагедії і бездіяльність з боку політичного та військового керівництва, коли потрібно було блокувати бойовиків в Іловайську та організовувати коридор для виведення українських військ з оточення.

Заступниця голови комітету зазначила, що колишнє керівництво Міноборони та Генштабу ЗСУ робило все для того, щоб перешкодити роботі минулої ТСК щодо Іловайська.

Іловайська трагедія

29 серпня 2014 року бойовики на Донбасі розстріляли колони сил АТО, що виходять по обіцяному "зеленому коридору". Жертвами трагедії стали щонайменше 366 бійців ЗСУ/МВС, поранено 429 осіб, 300 взяли в заручники, 24 вважаються зниклими безвісти. За весь час війни на Донеччині це найбільші втрати.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора дійшли висновку, що Росія наперед спланувала Іловайську трагедію. Додамо, що інформація про військовий злочин Росії в Іловайську передана до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.