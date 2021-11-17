С Ермаком и пивом. Зеленский болел за украинскую сборную в одном из пабов Киева (фото)

Президент вместе с руководителем своего офиса смотрел решающий матч в заведении неподалеку от метро "Арсенальная".

В среду, 17 ноября, во время решающего для сборной Украины матча против команды Боснии и Герцеговины за выход в плей-офф раунда квалификации на чемпионат мира по футболу-2022, гости столичного паба Pepper's Club, расположенного рядом со станцией метро "Арсенальная", заметили среди посетителей президента Владимира Зеленского. Фотографии с главой государства киевляне опубликовали в Instagram.

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Судя по фотографиям, за одним столом с Зеленским сидели руководитель Офиса президента Андрей Ермак, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, охранник и другие. За победным для украинских футболистов матчем глава государства следил с бокалом светлого пива.

Бокал украинского пива "Бердичевское" в этом пабе можно заказать за 49 грн, а немецкий "Кромбахер" обойдется в 119 грн за 0,5 л.

[ + – ] Фотография Зеленского и Ермака в пабе

"С Владимиром Александровичем болели за сборную Украины", "С Президентом смотрели футбол!", "Я была в шоке, когда я увидела, как в 0,5м от меня идет Зеленский с компанией (…) не могла поверить своим глазам, они сели за нами", — подписали свои снимки с Зеленским пользователи социальной сети.

[ + – ] Фото Зеленского с посетительницей паба

Отметим, что в Киеве, который на данный момент находится в "красной" зоне карантина, работа пабов, ресторанов и других заведений общепита возможна только при условии полной вакцинации персонала и посетителей от коронавируса.

Сам президент на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах не рассказал, что поддерживал команду в пабе. После окончания матча в его телеграм-канале появился пост, посвященный победе сборной.

"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!" — написал вчера глава государства.

Напомним, вчера наша сборная в последнем туре группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022 закрепилась на втором месте, команда Александра Петракова одержала победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0.

Ранее Фокус разбирался, с кем Украина сыграет в плей-офф квалификации.