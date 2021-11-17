Із Єрмаком і пивом. Зеленський уболівав за українську збірну в одному з пабів Києва (фото)

Президент разом із керівником свого офісу дивився вирішальний матч у закладі неподалік від метро "Арсенальна".

У середу, 17 листопада, під час вирішального для збірної України матчу проти команди Боснії та Герцеговини за вихід у плей-офф раунду кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022, гості столичного пабу Pepper's Club, розташованого поряд зі станцією метро "Арсенальна", помітили серед відвідувачів президента Володимира Зеленського. Фотографії з главою держави кияни опублікували в Instagram.

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Судячи з фотографій, за одним столом із Зеленським сиділи керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, охоронець та інші. За переможним для українських футболістів матчем глава держави стежив із келихом світлого пива.

Келих українського пива "Бердичівське" в цьому пабі можна замовити за 49 грн, а німецький "Кромбахер" обійдеться у 119 грн за 0,5 л.

[ + – ] Фотографія Зеленського та Єрмака в пабі

"Із Володимиром Олександровичем уболівали за збірну України", "Із Президентом дивилися футбол!", "Я була в шоці, коли я побачила, як за 0,5м від мене йде Зеленський із компанією (…) не могла повірити своїм очам, вони сіли за нами", — підписали свої знімки з Зеленським користувачі соціальної мережі.

[ + – ] Фото Зеленського з відвідувачом пабу

Зазначимо, що в Києві, який наразі перебуває в "червоній" зоні карантину, робота пабів, ресторанів та інших закладів громадського харчування можлива лише за умови повної вакцинації персоналу та відвідувачів від коронавірусу.

Сам президент на своїх сторінках у соціальних мережах і месенджерах не розповів, що підтримував команду в пабі. Після закінчення матчу в його телеграм-каналі з'явився пост, присвячений перемозі збірної.

"Ці хлопці щойно перемогли та потрапили до плей-офф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022. Цих хлопців ми шалено підтримуватимемо та зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Може бути інакше? Вірю, що ні. Тому що ці хлопці – збірна України з футболу!" — написав учора глава держави.

Нагадаємо, вчора наша збірна в останньому турі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 закріпилася на другому місці, команда Олександра Петракова здобула перемогу над Боснією та Герцеговиною з рахунком 2:0.

Раніше Фокус розбирався, з ким Україна зіграє в плей-офф кваліфікації.