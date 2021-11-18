Чрезвычайная миграция. Куда и зачем ведут беженцев из Беларуси

Вторую неделю кипят страсти на границе Беларуси и Польши. Несколько тысяч беженцев пытаются прорваться в Европу. Случайно ли образовалась такая проблема у границ ЕС или ее кто-то организовал и не ожидает ли такое же нашествие Украину?

На белорусско-польской границе скопились тысячи беженцев. Выходцы из стран Ближнего Востока и Африки потребовали впустить их на территорию Европейского союза, однако прием оказался холодным.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Вместо того чтобы решать гуманитарный вопрос, страны увязли в конфликтах и взаимных претензиях, а сами беженцы в очередной раз стали заложниками политических игр. Конфликт далек от завершения — более того, имеет признаки дальнейшей эскалации, и в него может быть втянута Украина.

"Я честно сказал, что мы больше не будем сдерживать тех, кого вы угнетали в Афганистане, Иране, Ираке. У нас на это больше нет ни денег, ни сил из-за ваших санкций", — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко летом этого года. Тогда поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву вырос в 30 раз. Нынешний виток конфликта на белорусско-польской границе вызван количеством беженцев. Если летом это были сотни человек, то теперь — тысячи, и этот поток не уменьшается.

В то, что миграционные кризисы такого масштаба не возникают сами по себе, говорят все собеседники Фокуса. Игар Тышкевич, аналитик Украинского института будущего, проводит параллель с событиями прошлого года, когда Турция открыла дверь сирийским беженцам на турецко-греческой границе, а в итоге выторговала для себя более выгодные финансовые условия переговоров с ЕС по беженцам.

В Европе считают, что именно Лукашенко организовал неконтролируемый поток беженцев как месть за непризнание статуса президента и санкции. И таким способом он хочет посадить за стол переговоров лидеров соседних европейских стран. А помогает ему, по их мнению, вторая виновница кризиса — Россия. Однако опрошенные нами эксперты говорят, что роль РФ сильно преувеличена.

Охрана границ — общее дело. Если ситуация обострится, в пригранич­ных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин

"Российский фактор в этой истории переоценен. Безусловно, Россия получает выгоду из ситуации. Но это не значит, что именно РФ организовала всю эту историю с нуля. Они, как и многие другие заинтересованные стороны, на этом капитализируются и зарабатывают деньги. В конце концов, Россия сегодня находится в тактически выигрышном положении по отношению к практически всем политическим процессам в Беларуси", — поясняет Илия Куса, эксперт-международник.

Тышкевич указывает, что Россия хоть и причастна к этому, но маловероятно, что напрямую является организатором. Сейчас же им удается удачно разыгрывать гуманитарно-политический кейс. Мол, страны Европейского союза декларируют, что их политика построена на ценностях демократии, прав человека, а потом мы видим картинку, как поляки подгоняют к границе армию, вертолеты и водометы. "Но с точки зрения пропагандистской машины, как в Беларуси, так и в России, это очень хороший пиар-кейс, который можно использовать. Мол, видите — они говорят о правах человека, а на самом деле делают по-другому", — рассказывает эксперт.

Схема для беженцев

Беларусь, через которую можно попасть в страны Евросоюза, достаточно привлекательна для беженцев. С начала года страна значительно упростила выдачу виз и расширила список стран, граждане которых ­могут въезжать в Беларусь без виз, включив в него Иран, Пакистан, ЮАР, Египет и Иорданию.

Одна из самых популярных схем для нелегальных мигрантов — фиктивный туризм. Человек покупает турпакет, к примеру, в белорусский санаторий, и беспрепятственно въезжает в страну. Поэтому идентифицировать людей как беженцев практически невозможно. У них есть документы, виза, деньги, и у авиакомпаний нет никаких оснований не допускать пассажиров на рейс. Такие турпакеты обходятся им от $2 тыс. до $20 тыс. — в зависимости от того, что в него включено.

На полное инженерное укрепление Украины с Беларусью протяженностью 270 км необходимо 7 млрд грн

Юрист-международник Алексей Бебель поясняет, что с законодательной точки зрения претензии европейских политиков трудно обосновать. "С точки зрения международного права, то, каким образом беженец попал на территорию другого государства — самолетом, пешком, лодкой, — неважно. Меня удивляет позиция политиков, считающих, что нужно накладывать санкции на авиакомпании, которые перевозят тех или иных граждан. Авиакомпания не может определять, с какой целью человек куда-то едет, они проверяют документы. То есть пассажиров, у которых есть виза, билет, они должны снимать с рейсов, потому что у них происхождение из определенных стран? По поводу виз Беларуси, с точки зрения международного права, это их внутреннее дело. К примеру, если американское посольство отказывает в визе, это точно такое же их право, как другой стране предоставить визу. Потому, даже предполагая, что это делается намеренно, юридически это трудно доказать", — подчеркивает Бебель.

Больше всего людей в Минск приезжает из Ирана, Сирии, Афганистана, Конго. Туда мигранты добираются через Дубай, Турцию, Ливан и Украину. Помогают им в том числе нелегальные перевозчики. За последнюю неделю на фоне миграционного кризиса в Украине начали искать контрабандистов, переправляющих людей. Эксперты говорят, что за миграцией стоит международный криминалитет.

Важно

"Дома нет никакой надежды". Почему иракские курды бегут в Европу и как решить эту проблему

"Преступные группировки, занимающиеся переправкой незаконных мигрантов, существуют давно. Нельзя утверждать, что это украинские группировки, это международные. Есть заказчик, есть посредники в разных странах — целая цепочка, через которую проходят беженцы, имеющие деньги на оплату. На фоне белорусского кризиса внимание к нелегальным перевозкам обострилось. Украинское государство, чтобы не создавать претензии к себе, решило перестраховаться и провести образцово-показательные поиски и задержания таких групп на своей территории. Это правильно, но это не ликвидирует канал отправки, потому что если это международная преступная группа и их посредников поймали в Украине, то их просто заменят на других", — поясняет ­Тышкевич.

Чаще всего беженцы пересекают границу страны ЕС лично, пешком. Согласно законодательству ЕС, в случае получения статуса беженца человек должен на какое-то время остаться именно в той стране, границу которой он пересек. Именно поэтому Польша, Литва, Латвия категорически не хотят пускать их на свою территорию, несмотря на то что беженцы рассматривают эти страны как транзитные.

Чрезвычайное положение

Учитывая огромную совместную территорию с Беларусью и непростые отношения, Украина также начала готовиться к неблагоприятному для себя сценарию на случай, если беженцы попытаются пересечь белорусско-украинскую границу. Отечественные политики считают такой сценарий вполне вероятным. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказывает Фокусу, что, несмотря на то что обстановка на границе с Беларусью сейчас контролируемая, ситуация остается динамичной.

В Европе считают, что именно Лукашенко организовал неконтролируемый поток беженцев как месть за непризнание статуса президента и санкции

"Мы каждый день в тесном контакте с нашими западными партнерами — Польшей, Литвой, ЕС, НАТО. Мы полагаемся на информацию нашей разведки и в случае поступления информации будем действовать в соответствии с ранее согласованными и отработанными планами. В дополнение к имеющимся силам и средствам мы усилили дополнительными подразделениями погранслужбу за счет ресурса резервов Госпогранслужбы — совокупно речь идет о дополнительных 8500 военнослужащих. Мы провели встречи с главами ОТГ, центральными органами власти, общественных объединений, потому что охрана границ — общее дело. Если ситуация обострится, в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение", — рассказывает Енин.

В Министерстве внутренних дел говорят, что в случае негативного сценария ответ украинских силовиков будет жестким, четким, но корректным, в рамках закона, рег­ламентирующего защиту госрубежа. Однако на деле Украине придется действовать в рамках закона, который связывает руки для жесткого отпора.

Заместитель министра внутренних дел поясняет, что Украина как участница многих международных соглашений, в том числе Европейской конвенции по правам человека, гарантирует соблюдение всех прав человека. Также, согласно Конвенции ООН о статусе беженца 1951 года, к которому Киев присоединился в ­2002-м, по международному праву Украина, как и любое другое государство, не может выдворять со своей территории попросивших убежища людей, даже если границу они пересекли нелегально.

"У нас на сегодня нет вообще наказания за нарушение границы. Любой человек может нарушить нашу границу, админштраф — и на этом все закончено", — пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

[ + – ] Пограничный конфликт. Тысячи беженцев штурмуют польскую границу, чтобы попасть в Германию

В Госпогранслужбе Украины рассказывают, что по результатам проведения операции в сентябре — октябре на границе с РФ и Беларусью совместно с органами и подразделениями Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной миграционной службы было задержано 819 нарушителей. Из них 64 человека — за незаконное пересечение (попытка пересечения) государственной границы, из которых 22 нелегальных мигранта. Около шести с половиной сотен иностранцев задержаны за нарушение правил пребывания в Украине, более сотни человек — за нарушение пограничного режима и режима в пунктах пропуска. Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 1,6 млн грн.

Учитывая ограничивающий законодательный фактор, власть сейчас пытается заняться укреплением границы с соседом, которая де-факто существует только как линия на карте. По подсчетам профильных министерств, на обустройство границы Украины с Беларусью протяженностью 270 км необходимо минимум 189 млн грн (чтобы укрепить ее спиральной колючей проволокой) или 7 млрд грн (на полное инженерное укрепление). Часть денег в правительстве рассчитывают получить от ЕС.

Сценарий того, что Украина вынуждена будет принять часть беженцев у себя, все опрошенные эксперты называют маловероятным. "Сейчас речи о принятии беженцев нет. Будут определяться приоритеты нашего государства. У нас огромное количество внутренне перемещенных лиц, и государство должно думать о них в первую очередь", — говорит Енин.

Менее дипломатично о беженцах высказался первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, назвав застрявших на белорусско-польской границе людей "гибридными беженцами".

Важно

Прорвутся ли беженцы в Европу? Три сценария развития кризиса на границе Польши и Беларуси

"Есть беженцы, которые беженцы, а есть гибридные беженцы. Можно говорить так и про другие гибридные составляющие. Гибридную деятельность РФ. Есть СМИ, а есть гибридные СМИ. Есть военные, а есть "зеленые человечки". Нужно понимать, что за процесс происходит, с точки зрения национальной безопасности", — сказал Корниенко Фокусу.

По статистике украинского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 1 января 2021 года в Украине находилось 2255 беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите. Легально получить статус беженца крайне сложно. Несмотря на то что заявок много, получают его всего около сотни человек ежегодно. Упростить этот статус может политическая составляющая, как, например, было с беженцами из Афганистана, которых Украина приняла в большом количестве.

Риск того, что беженцы внутри Украины также захотят пойти к границе соседних европейских стран, эксперты называют маловероятным. Во-первых, у них уже здесь есть официальный статус, помощь от государства и возможности для новой жизни.

"Для беженцев Беларусь, Украина, Польша — это транзитные территории. Их цель — Германия и другие развитые страны ЕС. То, какая ситуация сейчас с беженцами на польской границе — холод, первые смерти, — вряд ли вдохновит беженцев в Украине на активные действия", — считает Куса.

Принуждение к переговорам

Не миграционный кризис, а политический — именно так описывают ситуацию опрошенные эксперты. Поэтому решать его все причастные страны будут с помощью переговоров и компромиссов.

Лукашенко будет торговаться за новую систему сосуществования Европейского союза и Беларуси, ему нужно выйти из-под санкций и восстановить нормальное функционирование экономики страны, не уступив ни по одному пункту требований ЕС.

"Обратите внимание на пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом. Там не идет речь о правах человека, диктаторском режиме и т. д., речь идет о мигрантах. То есть не будет беженцев на границе — не будет санкций", — говорит Тышкевич.

Важно

Люди – новая нефть. Сколько Лукашенко зарабатывает на нелегальных мигрантах

Илия Куса считает, что есть три базовых сценария дальнейшего развития событий. Первый — беженцы останутся на границе жить в импровизированных лагерях, и это будет отравлять отношения Беларуси с соседями. Второй — давление вынудит Минск депортировать часть беженцев назад в их родные страны при содействии властей Ирака и Турции. Третий — европейцы договорятся о расселении беженцев у себя, заберут их из Польши и Литвы.

"До Нового года будет небольшое уменьшение наплыва мигрантов благодаря климату — идут морозы. А с точки зрения выхода на определенные элементы диалога, думаю, что миграционный кризис будет обсуждаться в начале 2022 года, а решаться — на консультациях на референдуме по конституции Беларуси в феврале 2022 года", — прогнозирует Тышкевич.

Пока же вопрос беженцев будет продолжать раскалывать Европу.

Кризисы, подобные нынешнему, в очередной раз раскачивают ЕС и сталкивают лбами разные группы европейских элит. А такие страны, как Россия, Беларусь, Турция и другие пользуются этим в своих интересах. И свой первый интерес Александр Лукашенко получил: состоялась его телефонная беседа с Ангелой Меркель — первая с 2020 года, когда состоялись президентские выборы в Беларуси, непризнанные в Европе. Лед тронулся?