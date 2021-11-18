"Не выдержал турборежима": в Раде загорелся пульт нардепа от "Слуги народа" (видео)

Загорелся пульт для голосования парламентария от "Слуги народа" Артема Нагаевского. Из-за этого внеочередное заседание закрыли.

В Верховной Раде загорелся пульт для голосования депутата от "Слуги народа" Артема Нагаевского. Это произошло на внеочередном заседании парламента 18 ноября, сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Не все пульты выдерживают внеочередное заседание. Пульт депутата Нагаевского сдался. Тушили огнетушителем от депутата (фракции "Слуга народа" Егора) Чернева", – подписал он видео.

Спикер Рады Руслан Стефанчук в связи с возгоранием объявил перерыв на 15 минут и поручил разобраться с произошедшим.

Нардеп от монобольшинства Мария Мезенцева уточнила, что пульт начал гореть во время голосования за правки.

Другой "Слуга народа" Александр Качура сообщил в Telegram, что система "Рада-3" не выдержала турборежима.

"Пульт депутата Артема Нагаевского задымился и начал плавиться…Очередное подтверждение того, что пора менять систему на новую или переходить на голосование руками", – заметил он.

На кадрах можно увидеть белый дым, который идет из пульта для голосования. Нардепы увидели это и поспешили отдалиться.

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко предложил проголосовать за завершение внеочередного пленарного заседания Рады из-за обстоятельств, которые не позволяют депутатам физически пребывать в зале.

Какие законопроекты должны были рассмотреть нардепы?

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук распорядился созвать внеочередное заседание парламента 18 ноября в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты должны были рассмотреть законопроекты, касающиеся изменений Таможенного и Налогового кодексов, а именно:

проект Закона Украины о страховании №5315;

проект Закона Украины о кредитных союзах №5125;

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц №5542-1;

проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях №5065;

проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство №5688;

проект Закона Украины о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство №5689.

В Верховной Раде не первый раз загорается пульт для голосования. Подобный случай произошел в марте этого года с народным депутатом от "Голоса" Лесей Василенко.

В мае прошлого года система голосования задымилась у депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко. Его пульт задымился из-за неисправной проводки.