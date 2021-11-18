"Не витримав турборежиму": в Раді спалахнув пульт нардепа від "Слуги народу" (відео)

Зайнявся пульт для голосування парламентаря від "Слуги народу" Артема Нагаєвського. Через це позачергове засідання закрили.

У Верховній Раді спалахнув пульт для голосування депутата від "Слуги народу" Артема Нагаєвського. Це сталося на позачерговому засіданні парламенту 18 листопада, повідомив у Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Не всі пульти витримують позачергове засідання. Пульт депутата Нагаєвського здався. Гасили вогнегасником від депутата (фракції "Слуга народу" Єгора) Чернєва", — підписав він відео.

Спікер Ради Руслан Стефанчук у зв'язку із загорянням оголосив перерву на 15 хвилин і доручив розібратися з подією.

Нардепка від монобільшості Марія Мезенцева уточнила, що пульт почав горіти під час голосування за правки.

Інший "Слуга народу" Олександр Качура повідомив у Telegram, що система "Рада-3" не витримала турборежиму.

"Пульт депутата Артема Нагаєвського задимівся і почав плавитися… Чергове підтвердження того, що настав час змінювати систему на нову або переходити на голосування руками", — зауважив він.

На кадрах можна побачити білий дим, що йде з пульта для голосування. Нардепи побачили це та поспішили віддалитися.

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко запропонував проголосувати за завершення позачергового пленарного засідання Ради через обставини, які не дозволяють депутатам фізично перебувати у залі.

Які законопроєкти мали розглянути нардепи?

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук розпорядився скликати позачергове засідання парламенту 18 листопада о 16:00 на вимогу президента України Володимира Зеленського. Депутати повинні були розглянути законопроєкти щодо змін Митного та Податкового кодексів:

проєкт Закону України про страхування №5315;

проєкт Закону України про кредитні спілки №5125;

проєкт Закону України щодо внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб №5542-1;

проєкт Закону України про фінансові послуги та фінансові компанії №5065;

проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво №5688;

проєкт Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво №5689.

У Верховній Раді не вперше спалахує пульт для голосування. Подібний випадок стався у березні цього року з народною депутаткою від "Голосу" Лесею Василенко.

У травні минулого року система голосування задимілася у депутата від "Слуги народу" Максима Ткаченка. Його пульт задимівся через несправну проводку.