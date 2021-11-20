"За счет налогоплательщиков": петиция о проектах за бюджетные средства набрала 25 тыс. голосов
Представители украинской власти часто финансируют свой политический пиар за счет обычных граждан. Теперь на петицию должен ответить президент.
На сайте электронных петиций президента Украины петиция с просьбой обязать органы государственной власти и местного самоуправления указывать на информационных материалах об использовании денег из бюджета фразу "за средства налогоплательщиков" набрала необходимые 25 тысяч подписей.
Эта надпись должна занимать не менее 25% размера самого материала. Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
Петицию опубликовал 21 сентября Дмитрий Боярчук. Он считает, что политики, чиновники и депутаты часто используют средства налогоплательщиков для политического пиара.
"Работа, которую чиновники и депутаты должны выполнять в ежедневном режиме (строительство дорог, объектов социального назначения и т.п.) в соответствии с условиями найма работодателями (т.е. избирателями) представляется как личное достижение отдельно взятых людей. Причем не указывается за чей счет выполняются работы, которые могут создавать у людей обманчивое впечатление об источниках происхождения средств на создание тех или иных инфраструктурных объектов или объектов социального значения", – указал он.
Это требование относится и к объектам, которые власти создают за кредитные средства, поскольку государство получает займы под гарантию будущих налоговых поступлений.
"То есть государственные займы также ложатся на плечи налогоплательщика", – отметил Боярчук.
Напомним, что ранее украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк разместил на сайте президента Украины петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из России до возвращения всех оккупированных Россией территорий в состав Украины.
Зеленский отреагировал на эту петицию. Он поручил доработать проанализировать соблюдение закона "О гастрольных мероприятиях в Украине".