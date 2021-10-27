Артистам из РФ хотят запретить гастролировать в Украине: Зеленский ответил на петицию
Президент "расписал" документ на Дениса Шмыгаля, Алексея Данилова и Ивана Баканова. Они должны будут доработать инициативу и проверить ее соответствие закону Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/123500-эп, которая была опубликована на сайте электронных петиций президента Украины по инициативе Игоря Кондратюка 21 сентября 2021 года.
В документе президент отметил, что Министерство культуры Украины имеет "черный список", в котором находятся лица, создающие угрозу национальной безопасности. Его формируют на основании обращений СНБО Украины, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Президент Зеленский отметил, что согласно Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в стране запрещено проводить мероприятия которые:
- популяризируют или пропагандируют государство-агрессора, органы и представителей власти, а также их действия;
- создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.
В итоге глава государства поручил премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову доработать положения инициативы и проанализировать соблюдение закона "О гастрольных мероприятиях в Украине".
Президент Зеленский также поблагодарил всех граждан, которые подписали петицию за их активную гражданскую позицию.
Напомним, что петиция Кондратюка о полном запрете концертной деятельности артистов из РФ до возвращения в состав всех территорий Украины и Крыма набрала более 25 тысяч подписей.
Выступления российского репера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, запрещены в Украине, поскольку исполнитель включен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.