Артистам із РФ хочуть заборонити гастролювати в Україні: Зеленський відповів на петицію
Президент "розписав" документ на Дениса Шмигаля, Олексія Данілова та Івана Баканова. Вони мають доопрацювати ініціативу та перевірити її відповідність закону України.
Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію №22/123500-еп, яка була опублікована на сайті електронних петицій президента України з ініціативи Ігоря Кондратюка 21 вересня 2021 року.
У документі президент зазначив, що Міністерство культури України має "чорний список", у якому знаходяться особи, які становлять загрозу національній безпеці. Його формують на підставі звернень РНБО України, СБУ та Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
Президент Зеленський зазначив, що згідно зз Законом України "Про гастрольні заходи в Україні" в країні заборонено проводити заходи які:
- популяризують або пропагують державу-агресора, органи та представників влади, а також їх дії;
- створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.
У результаті глава держави доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову доопрацювати положення ініціативи та проаналізувати дотримання закону "Про гастрольні заходи в Україні".
Президент Зеленський також подякував усім громадянам, які підписали петицію за їхню активну громадянську позицію.
Нагадаємо, що петиція Кондратюка про повну заборону концертної діяльності артистів з РФ до повернення до складу всіх територій України та Криму набрала понад 25 тисяч підписів.
Виступи російського репера Алішера Валєєва, відомого як Моргенштерн, заборонені в Україні, оскільки виконавця включено до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.