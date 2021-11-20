"За рахунок платників податків": петиція про проекти за бюджетні кошти набрала 25 тис. голосів

Представники української влади часто фінансують свій політичний піар за рахунок пересічних громадян. Тепер на петицію має відповісти президент.

На сайті електронних петицій президента України петиція з проханням зобов'язати органи державної влади та місцевого самоврядування вказувати на інформаційних матеріалах про використання грошей із бюджету фразу "за кошти платників податків" набрала необхідні 25 тисяч підписів.

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Цей напис повинен займати не менше 25% від розміру самого матеріалу. Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Петицію опублікував 21 вересня Дмитро Боярчук. Він вважає, що політики, чиновники та депутати часто використовують кошти платників податків для політичного піару.

"Робота, яку чиновники та депутати повинні виконувати у щоденному режимі (будівництво доріг, об'єктів соціального призначення тощо) відповідно до умов найму роботодавцями (тобто виборцями) представляється як особисте досягнення окремо взятих людей. Причому не вказується за чий рахунок виконуються роботи, які можуть створювати у людей оманливе враження про джерела походження коштів на створення тих чи інших інфраструктурних об'єктів чи об'єктів соціального значення», – зазначив він.

Ця вимога стосується й об'єктів, які влада створює за кредитні кошти, оскільки держава отримує позики під гарантію майбутніх податкових надходжень.

"Тобто державні позики також лягають на плечі платника податків", – зазначив Боярчук.

Нагадаємо, що раніше український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк розмістив на сайті президента України петицію про повну заборону концертної діяльності артистів із Росії до повернення всіх окупованих Росією територій до складу України.

Зеленський відреагував на цю петицію. Він доручив доопрацювати проаналізувати дотримання закону "Про гастрольні заходи в Україні".