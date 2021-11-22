Александр Корниенко: 99% доноров "Слуги народа" - реальные люди

По словам вице-спикера Верховной Рады, у "Слуги народа" около 1000 доноров

В эксклюзивном интервью Фокусу "Слуга парламента. Александр Корниенко о монобольшинстве, Дмитрии Разумкове и бюджете партии" вице-спикер Верховной Рада, экс-глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал про доход СН за 2021 год

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сколько денег в 2021 году партия "Слуга народа" получила от государства? В прошлом году СН была самой богатой партией страны с доходом более 445 млн грн, 260 млн грн — это были частные пожертвования.

— Около 259 млн. грн. за весь год с начала 2021 года.

А частные пожертвования?

— У нас был активный 2020 год, потому что были выборы. В этом году тоже были доноры, еще не подводившие итоги, сколько в общем.

Как так получилось, что в вашем отчете за третий квартал 2020 года, где речь шла о 41 млн гривен частных пожертвований, журналисты обнаружили фейковых доноров? Партию будто финансировали люди, которые об этом либо не знали, либо не имели возможности вносить большие суммы на партийный счет.

— Мы за всех доноров отвечаем, 99% – это реальные люди, которые финансировали партию, но есть разное отношение у людей. Кто-то не хочет с журналистами обсуждать эти вопросы. У нас более 1000 доноров, пусть выводы делают по всем. Если тысяча будет утверждать, что они не финансировали партию, тогда будем дальше дискутировать.

Полное интервью читайте в журнале Фокус, а также на сайте focus.ua: "Слуга парламента. Александр Корниенко о монобольшинстве, Дмитрии Разумкове и бюджете партии".