Олександр Корнієнко: 99% донорів "Слуги народу" – реальні люди

За словами віце-спікера Верховної Ради, "Слуга народу" має близько 1000 донорів.

В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу "Слуга парламенту. Олександр Корнієнко про монобільшість, Дмитра Разумкова та бюджет партії" віце-спікер Верховної Ради, екс-голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів про дохід СН за 2021 рік

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Скільки грошей у 2021 році "Слугою народу" одержано від держави? Минулого року СН була найзаможнішою партією країни з доходом понад 445 млн грн, 260 млн грн — це були приватні пожертви.

— Близько 259 млн грн за весь рік з початку 2021 року.

А приватні пожертви?

— У нас був активний 2020 рік, тому що були вибори. У цьому році теж були донори, ще не підбивали підсумки, скільки загалом.

Як так сталося, що у вашому звіті за третій квартал 2020 року, де було 41 млн гривень приватних пожертв, журналісти виявили фейкових донорів? Партію ніби фінансували люди, які про це або не знали, або не мали змоги вносити великі суми на партійний рахунок.

— Ми за всіх донорів відповідаємо, 99% це реальні особи, які давали фінансування, але є різне ставлення людей. Хтось не хоче з журналістами обговорювати ці питання. У нас понад 1000 донорів, нехай висновки роблять по всіх. Якщо 1000 буде відмовлятися, що вони фінансували, тоді будемо далі дискутувати.

Повне інтерв’ю читайте у журналі Фокус, а також на сайті focus.ua: "Слуга парламенту. Олександр Корнієнко про монобільшість, Дмитра Разумкова та бюджет партії" .