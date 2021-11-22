Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов, – Кулеба

Дмитрий Клуба считает самым важным — спокойствие и выдержку Украины. Вторым по значимости фактором он видит слаженность усилий международных партнеров Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что есть два фактора, от которых зависит вероятность вторжения в Украину российских войск. Первое — это сила и выдержка самой Украины, второе — эффективные взаимодействия международных партнеров. Об этом сообщает Liga.net.

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Министр иностранных дел Украины считает новую военную операцию РФ одним из вариантов развития дальнейших событий, которые сейчас рассматриваются Кремлем.

Но вопрос о том, перейдет ли Россия в наступление, зависит от нескольких факторов, считает министр. По его мнению, самый важный из них — это спокойствие и выдержка Украины. Вторым по значимости фактором он видит слаженность усилий международных партнеров Украины.

Кулеба говорит, что сейчас украинское руководство работает в обоих направлениях. По словам министра, Россия стремится к тому, чтобы сделать Украину как можно слабее — за счет дестабилизации политической обстановки внутри страны. К тому же, российское руководство пытается помешать сотрудничеству Украины с другими странами в сфере вооружения.

Кулеба призывает жителей и власти Украины проявить выдержку и не поддаваться на провокации, как внутри страны, так и на территории боевых действий.

"Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве", — заявляет глава украинского МИД.

Напомним, что Кремль называет сообщения СМИ о готовящемся дополнительном вторжении российских войск поводом, чтобы прикрыть "провокации" в отношении самой России.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на NYT, что американская разведка предупредила ЕС о том, что для предотвращения вторжения России в Украину остается мало времени. Вывод, который делает издание на основе разведданных: нужно разработать дополнительные санкции и военные меры в отношении России.