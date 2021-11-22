Імовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів, – Кулеба
Дмитро Кулеба вважає найважливішим – спокій та витримку України. Другим за значущістю фактором він бачить злагодженість зусиль міжнародних партнерів України.
Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що є два фактори, від яких залежить можливість вторгнення в Україну російських військ. Перше – це сила та витримка самої України, друге – ефективні взаємодії міжнародних партнерів. Про це повідомляє Liga.net.
Міністр закордонних справ України вважає нову військову операцію РФ одним із варіантів розвитку подальших подій, які наразі розглядаються Кремлем.
Але питання про те, чи Росія перейде в наступ, залежить від кількох факторів, вважає міністр. На його думку, найважливіший із них — це спокій та витримка України. Другим за значущістю фактором він бачить злагодженість зусиль міжнародних партнерів України.
Кулеба каже, що наразі українське керівництво працює в обох напрямках. За словами міністра, Росія прагне зробити Україну якомога слабкішою — за рахунок дестабілізації політичної обстановки всередині країни. Крім того, російське керівництво намагається перешкодити співпраці України з іншими країнами у сфері озброєння.
Кулеба закликає мешканців та владу України виявити витримку та не піддаватися на провокації, як усередині країни, так і на території бойових дій.
"Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестись на провокації, особливо в інформаційному просторі", — заявляє голова українського МЗС.
Нагадаємо, що Кремль називає повідомлення ЗМІ про підготовку додаткового вторгнення російських військ приводом, щоб прикрити "провокації" щодо самої Росії.
Раніше Фокус повідомляв з посиланням на NYT, що американська розвідка попередила ЄС про те, що для запобігання вторгненням Росії в Україну залишається мало часу. Висновок, який робить видання на основі розвідданих: потрібно розробити додаткові санкції та військові заходи щодо Росії.