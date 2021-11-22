Імовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів, – Кулеба

Дмитро Кулеба вважає найважливішим – спокій та витримку України. Другим за значущістю фактором він бачить злагодженість зусиль міжнародних партнерів України.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що є два фактори, від яких залежить можливість вторгнення в Україну російських військ. Перше – це сила та витримка самої України, друге – ефективні взаємодії міжнародних партнерів. Про це повідомляє Liga.net.

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Міністр закордонних справ України вважає нову військову операцію РФ одним із варіантів розвитку подальших подій, які наразі розглядаються Кремлем.

Але питання про те, чи Росія перейде в наступ, залежить від кількох факторів, вважає міністр. На його думку, найважливіший із них — це спокій та витримка України. Другим за значущістю фактором він бачить злагодженість зусиль міжнародних партнерів України.

Кулеба каже, що наразі українське керівництво працює в обох напрямках. За словами міністра, Росія прагне зробити Україну якомога слабкішою — за рахунок дестабілізації політичної обстановки всередині країни. Крім того, російське керівництво намагається перешкодити співпраці України з іншими країнами у сфері озброєння.

Кулеба закликає мешканців та владу України виявити витримку та не піддаватися на провокації, як усередині країни, так і на території бойових дій.

"Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестись на провокації, особливо в інформаційному просторі", — заявляє голова українського МЗС.

Нагадаємо, що Кремль називає повідомлення ЗМІ про підготовку додаткового вторгнення російських військ приводом, щоб прикрити "провокації" щодо самої Росії.

Раніше Фокус повідомляв з посиланням на NYT, що американська розвідка попередила ЄС про те, що для запобігання вторгненням Росії в Україну залишається мало часу. Висновок, який робить видання на основі розвідданих: потрібно розробити додаткові санкції та військові заходи щодо Росії.