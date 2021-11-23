"Слуги" зарегистрировали законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды: какие предлагаются штрафы

Парламентарии считают, что гомосексуальность вредна для здоровья населения и сравнивают ее пропаганду с пропагандой коммунизма и фашизма.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №6327, который в случае принятия позволит штрафовать за пропаганду педофилии, гомосексуальности и трансгендеризма.

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Авторы документа – нардепы от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, Анатолий Драбовский, Сергей Кузьминых и Артем Культенко. К ним присоединился и Виктор Мялик от группы "За майбутнє".

Документ дополнит Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 180-2 "Пропаганда педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма".

Эти же депутаты зарегистрировали два похожих законопроекта. Первый – №6325 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о приведении в соответствие с Конституцией норм об охране семьи, детства, материнства и отцовства". Второй – №6326 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о недопущении расходования бюджетных средств на пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма".

Как будут наказывать за ЛГБТ-пропаганду?

Если человека уличат в пропаганде ЛГБТ, ему грозит штраф в 17 тысяч гривен. Пропаганда от юридического лица наказывается 51 тысячей гривен. За повторное нарушение в течение года физлиц будут штрафовать на 51 тысячу гривен, а юрлиц — на 85 тысяч гривен.

Пропагандой педофилии, гомосексуальности и трансгендеризма считается публичное признание этих вещей как нормы, реклама в СМИ, печать, изготовление, распространение, демонстрация плакатов, книг, других печатных или электронных материалов, а также призывы к заключению браков, не предусмотренных Конституцией Украины.

Запрещается реклама гормональной терапии или хирургической операции по изменению пола, призывы к использованию этой продукции или услуг, публичное признание трансгендеризма в качестве нормы.

Народные избранники в пояснительной записке к законопроекту привели свои доказательства вреда здоровью населения от пропаганды педофилии, гомосексуальности и трансгендеризма.

"Мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, рискуют более, чем в 44 раза заболеть ВИЧ и более, чем в 46 раз – сифилисом… Пропаганда гомосексуализма и трансгендеризма не менее опасна, чем пропаганда коммунизма и фашизма", – подчеркивают политики.

Мазурашу не первый раз регистрирует подобный законопроект. В июле прошлого года он вместе с другой "Слугой народа" Еленой Лис внесли в Раду законопроект №3917. Этот документ также вводил штрафы за пропаганду гомосексуальности и трансгендеризма (17 тысяч гривен – для физлиц и 51 тысяча – для юрлиц). Законопроект сняли с рассмотрения 2 февраля 2021 года.

Офис украинского омбудсмена тогда говорил о несоответствия законопроекта Конституции Украины и международным правовым нормам.

Отметим, что в России с 2013 года штрафуют за гей-пропаганду среди детей. Размер штрафа составляет от 50 тысяч до 1 миллиона рублей (18 — 360 тыс. гривен).

Фокус ранее писал о ежегодном "Марше равенства" в поддержку украинского ЛГБТ-сообщества, который прошел 19 сентября в центре Киева.