"Слуги" зареєстрували законопроєкт про заборону ЛГБТ-пропаганди: які пропонуються штрафи

Парламентарі вважають, що гомосексуальність шкідлива для здоров'я населення та порівнюють її пропаганду до пропаганди комунізму та фашизму.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №6327, який у разі ухвалення дозволить штрафувати за пропаганду педофілії, гомосексуальності та трансгендеризму.

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Автори документа — нардепи від "Слуги народу" Георгій Мазурашу, Анатолій Драбовський, Сергій Кузьміних та Артем Культенко. До них приєднався й Віктор М'ялик від групи "За майбутнє".

Документ доповнить Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 180-2 "Пропаганда педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму".

Ці ж депутати зареєстрували два схожі законопроєкти. Перший — №6325 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність до Конституції норм про охорону сім'ї, дитинства, материнства та батьківства". Другий — №6326 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо недопущення витрачання бюджетних коштів на пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму".

Як каратимуть за ЛГБТ-пропаганду?

Якщо людину викриють у пропаганді ЛГБТ, їй загрожує штраф у 17 тисяч гривень. Пропаганда від юридичної особи карається 51 тисячею гривень. За повторне порушення протягом року фізосіб штрафуватимуть на 51 тисячу гривень, а юросіб — на 85 тисяч гривень.

Пропагандою педофілії, гомосексуальності та трансгендеризму вважається публічне визнання цих речей як норми, реклама у ЗМІ, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрація плакатів, книг, інших друкованих чи електронних матеріалів, а також заклики до укладення шлюбів, які не передбачені Конституцією України.

Забороняється реклама гормональної терапії чи хірургічної операції зі зміни статі, заклики до використання цієї продукції чи послуг, публічне визнання трансгендеризму як норми.

Народні обранці в записці пояснення до законопроєкту навели свої докази шкоди здоров'ю населення від пропаганди педофілії, гомосексуальності та трансгендеризму.

"Чоловіки, які займаються сексом із чоловіками, ризикують більше, ніж у 44 рази захворіти на ВІЛ і більше, ніж у 46 разів — на сифіліс… Пропаганда гомосексуалізму та трансгендеризму не менш небезпечна, ніж пропаганда комунізму та фашизму", — наголошують політики.

Мазурашу не вперше реєструє подібний законопроєкт. У липні минулого року він разом з іншою "Слугою народу" Оленою Лис внесли до Ради законопроєкт №3917. Цей документ також запроваджував штрафи за пропаганду гомосексуальності та трансгендеризму (17 тисяч гривень — для фізосіб та 51 тисяча — для юросіб). Законопроєкт було знято з розгляду 2 лютого 2021 року.

Офіс українського омбудсмена тоді говорив про невідповідність законопроєкту Конституції України та міжнародним правовим нормам.

Зазначимо, що в Росії з 2013 року штрафують за гей-пропаганду серед дітей. Розмір штрафу становить від 50 тисяч до 1 мільйона рублів (18 — 360 тис. гривень).

Фокус раніше писав про щорічний "Марш рівності" на підтримку української ЛГБТ-спільноти, який пройшов 19 вересня в центрі Києва.