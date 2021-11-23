Россия с удовольствием вернет Украине один из захваченных регионов, — Грозев

Главный расследователь Bellingcat считает, что у властей РФ нет понятия о том, как финансировать оккупированную украинскую территорию.

Участник проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия вернет Украине оккупированный ею Крым только под принуждением, а вот Донбасс государство-агрессор "отдаст с удовольствием". Об этом он заявил во вторник, 23 ноября, в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"Россия с удовольствием отдаст Донбасс, потому что не знает, как его интегрировать и как финансировать эту интеграцию. Чтобы отдала Крым… Я считаю, что должно быть принуждение к этому", — сказал Грозев.

[ + – ] Грозев о возвращение Крыма и части Донбасса под контроль украинских властей

По мнению главного расследователя проекта, мягких сценариев для возвращения Крыма под контроль украинского правительства не появится.

"Я почти уверен, что если будет смена власти, а она будет, то потом будет возможность все-таки (заключить) глобальный мира с новым правителем. Или надеюсь там будет не один правитель, а коалиция — вот это возможно. Идет речь о периоде в пять лет или больше", — добавил представитель Bellingcat.

Отвечая на вопрос Гордона о том, долго ли еще президент РФ Владимир Путин останется при власти, Грозев заявил, что на данный момент спрогнозировать это трудно.

"Я уверен, что мы не знаем, как (российский) режим уйдет. Для нас будет неожиданностью, когда он уйдет. Мы сейчас думаем, что это навсегда, а возможно через год его не будет", — добавил он.

Напомним, в интервью Гордону Грозев также рассказал о российских агентах в украинской власти. Также он прокомментировал заявление одного из украинских журналистов о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак работает в интересах РФ.

Ранее Фокус писал о том, как президент Болгарии признал оккупированный Крым "российской территорией".