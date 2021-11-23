Росія із задоволенням поверне Україні один із захоплених регіонів, — Грозєв

Головний розслідувач Bellingcat вважає, що влада РФ не має поняття про те, як фінансувати окуповану українську територію.

Учасник проєкту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Росія поверне Україні окупований нею Крим лише під примусом, а ось Донбас держава-агресор "віддасть із задоволенням". Про це він заявив у вівторок, 23 листопада, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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"Росія із задоволенням віддасть Донбас, бо не знає, як його інтегрувати і як фінансувати цю інтеграцію. Щоб віддала Крим... Я вважаю, що має бути примус до цього", — сказав Грозєв.

[ + – ] Грозєв про повернення Криму та частини Донбасу під контроль української влади

На думку головного розслідувача проєкту, м'яких сценаріїв повернення Криму під контроль українського уряду не з'явиться.

"Я майже впевнений, що якщо буде зміна влади, а вона буде, то потім буде можливість все-таки (укласти) глобальний мир з новим правителем. Або, сподіваюся, там буде не один правитель, а коаліція — ось це можливо. Йдеться про період у п'ять років чи більше", — додав представник Bellingcat.

Відповідаючи на запитання Гордона про те, чи ще довго президент РФ Володимир Путін залишиться при владі, Грозєв заявив, що наразі спрогнозувати це важко.

"Я впевнений, що ми не знаємо, як (російський) режим піде. Для нас буде несподіванкою, коли він піде. Ми зараз думаємо, що це назавжди, а можливо, через рік його не буде", — додав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю Гордону Грозєв також розповів про російських агентів в українській владі. Також він прокоментував заяву одного з українських журналістів про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак працює на користь РФ.

Раніше Фокус писав про те, як президент Болгарії визнав окупований Крим "російською територією".