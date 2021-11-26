В комментарии Фокусу нардеп подчеркнула, что слово "катастрофа" касалось не общения президента с журналистами, а качества интернет-соединения.

Вечером 26 ноября ряд анонимных Telegram-каналов и исключенный из "Слуги народа" нардеп Гео Лерос опубликовали фрагмент включения в эфир канала "Обозреватель" нардепа от монобольшинства Марии Мезенцевой, где та после вопроса ведущего "как Вам пресс-конференция и промежуточный экватор президента Владимира Зеленского?" говорит слово "катастрофа". Впрочем, полной версии эфира в публичном доступе не было, потому узнать что имела ввиду парламентарий не удалось.

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В комментарии Фокусу Мезенцева объяснила, что сказала "катастрофа" не об общении президента с журналистами.

"Далее они не показали, что "катастрофа" касалась интернета", — подчеркнула нардеп.

В своем Telegram-канале Мезенцева опубликовала пост, в котором "передала привет" тем, кто распространяет упомянутое видео.

"Слово "катастрофа" было сказано касательно интернет-связи, это даже повторил ведущий. Так что советую заняться делом, а не шерить низкопрофильные фейки", — подчеркнула нардеп.

[ + – ] "Слуга" Мезенцева объяснила, почему сказала "катастрофа" после вопроса о пресс-марафоне Зеленского Фото: скриншот

Позже Мезенцева опубликовала в своем канале полную запись ее включения в эфир "Обозревателя", в котором нардеп уточнила, что находилась на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Италии, где качество интернета значительно хуже, чем в Украине.

"Слово "катастрофа" было сказано касательно интернет-связи в итальянском парламенте. Как мне экватор президентства Зеленского? Мощно. Я не смотрела все, но видела некоторые комментарии. И я считаю, что отчетность президента была хорошо изложена в разрезе судебной реформы и инфраструктурного развития", — рассказала Мезенцева в эфире.

Напомним, 26 ноября состоялся пресс-марафон президента Владимира Зеленского, в ходе которого он в течение 5,5 часов отвечал на вопросы журналистов 30 разных изданий.

Фокус вел текстовую трансляцию встречи, в которой сообщал обо всех самых важных заявлениях главы государства.