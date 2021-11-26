"Слуга" Мезенцева пояснила, чому сказала "катастрофа" після питання про пресмарафон Зеленського

У коментарі Фокусу нардепка наголосила, що слово "катастрофа" стосувалося не спілкування президента з журналістами, а якості інтернет-з'єднання.

Увечері 26 листопада низка анонімних Telegram-каналів і виключений зі "Слуги народу" нардеп Гео Лерос опублікували фрагмент включення в ефір каналу "Обозреватель" нардепки від монобільшості Марії Мезенцевої, де та після запитання ведучого: "Як Вам пресконференція та проміжний екватор президента Володимира Зеленського?" — каже слово "катастрофа". Утім, повної версії ефіру в публічному доступі не було, тому дізнатися, що мала на увазі парламентарка, не вдалося.

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У коментарі Фокусу Мезенцева пояснила, що сказала "катастрофа" не про спілкування президента з журналістами.

"Далі вони не показали, що "катастрофа" стосувалася інтернету", — наголосила нардепка.

У своєму Telegram-каналі Мезенцева опублікувала пост, у якому "передала привіт" тим, хто розповсюджує згадане відео.

"Слово "катастрофа" було сказано щодо інтернет-зв'язку, це навіть повторив ведучий. Тож раджу зайнятися справою, а не шерити низькопрофільні фейки", — наголосила нардепка.

[ + – ] "Слуга" Мезенцева пояснила, чому сказала "катастрофа" після запитання про пресмарафон Зеленського Фото: скриншот

Пізніше Мезенцева опублікувала у своєму каналі повний запис її включення в ефір "Обозревателя", у якому нардепка уточнила, що перебувала на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Італії, де якість інтернету значно гірша, ніж в Україні.

"Слово "катастрофа" було сказано щодо інтернет-зв'язку в італійському парламенті. Як мені екватор президентства Зеленського? Потужно. Я не дивилася все, але бачила деякі коментарі", — розповіла Мезенцева в ефірі.

Нагадаємо, 26 листопада відбувся пресмарафон президента Володимира Зеленського, під час якого він протягом 5,5 години відповідав на запитання журналістів 30 різних видань.

Фокус вів текстову трансляцію зустрічі, у якій повідомляв про всі найважливіші заяви глави держави.