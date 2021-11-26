Сломали руку и челюсть: помощники нардепа из ОПЗЖ устроили драку в горсовете Селидово (видео)

От рук помощников нардепа Владимира Мороза пострадали местные депутаты из "Слуги народа" и "За будущее". А в партии утверждают, что защищали права людей с инвалидностью.

В Селидово Донецкой области помощники народного избранника из ОПЗЖ Владимира Мороза устроили драку во время заседания городского совета. В результате пострадали двое местных депутатов. Об этом в пятницу, 26 ноября, в своем Facebook сообщил нардеп из депутатской группы "За будущее", глава парламентского комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, помощники члена фракции ОПЗЖ Роман Кушнаренко и Денис Кураковский сломали челюсть представителю "За будущее" Артуру Сукову. Также в результате нападения у депутата из "Слуги народа" Татьяны Мухаметвлиевой была сломана рука.

Лубинец считает, что целью этого нападения был срыв сегодняшнего заседания городского совета. В комментарии изданию "Восточный вариант" он призвал министра внутренних дел Дениса Монастырского отреагировать на инцидент.

"Также ждем реакции от руководства политической партии ОПЗЖ", — добавил политик.

Лубинец опубликовал кадры инцидента на своей странице в соцсети.

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[ + – ] Видео с места происшествия

Версия ОПЗЖ

По словам пресс-службы политической силы, нардеп Мороз вместе со своими однопартийцами "заблокировали принятие местной властью в лице Руслана Сукова незаконного решения". В частности, партия утверждает, что местные депутаты якобы хотели "отобрать часть помещений" у "общественной организации людей с инвалидностью".

"Поэтому сегодня мы вместе с командой и главой Донецкой областной организации инвалидов Надеждой Поламарчук пришли на сессию, чтобы противостоять очередным противозаконными действиям Сукова и лишить его возможности отобрать помещение у общественной организации", – заявил Мороз.

В сообщении на сайте ОПЗЖ также указано, что представители команды пострадавшего депутата Сукова "пытались оказать силовое давление на Владимира Мороза", чем и сорвали сессию.

"В ситуацию вынуждены были вмешаться правоохранительные органы", — подытожили в партии.

При этом в сообщении политсилы не говорится о травмах, полученных местными депутатами в результате нападения помощников Мороза.

Напомним, летом этого года в горсовете Купянска Харьковской области депутаты подрались во время рассмотрения вопроса о переименовании школ.

Также Фокус писал о том, как в Киевской области депутат поселкового совета Коцюбинского Елена Сокотюк попала в больницу после нападения со стороны коллеги Александра Хвостенко.