В Харьковской области депутаты горсовета подрались из-за переименования школ (видео)

Несмотря на потасовку, решение было принято. Теперь все школы города будут называться лицеями и гимназиями.

Депутаты Купянского горсовета подрались во время сессии из-за переименования всех школ города в лицеи и гимназии. Об этом сообщает телеграм-канал Труха.

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Депутаты затеяли потасовку во время обсуждения вопроса о переименовании городских школ. В драке участвовали как мужчины, так и женщины. Разнять их пытались сотрудники полиции.

Как пишет "Обозреватель", школы переименуют в лицеи и гимназии согласно стратегии развития образования Купянской городской общины. Согласно плану, в городе должно быть 4 лицея, 3 гимназии и одна школа с дошкольным подразделением. Оптимизация сети образовательных учреждений связана, по словам мэра Геннадия Мацегора, с ограниченными финансами.

В пресс-службе горсовета указано, что решение об изменении статутов 9 образовательных учреждений было принято. Таким образом драка не повлияла на принятие решения.

Напомним, 16 июля в Верховной Раде нардеп Ивченко ударил кулаком в лицо Николая Сольского. Конфликт длится уже не первый месяц. Сольского нардеп от "Батькивщины" обвиняет в рейдерских захватах земельных участках.

Ранее активистка напала на нардепа от "Слуги народа" в Раде. Сперва Ирма Крат снимала выступление "слуги народа" на камеру, а потом решила ударить его кулаком.