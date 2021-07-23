В Харьковской области депутаты горсовета подрались из-за переименования школ (видео)
Несмотря на потасовку, решение было принято. Теперь все школы города будут называться лицеями и гимназиями.
Депутаты Купянского горсовета подрались во время сессии из-за переименования всех школ города в лицеи и гимназии. Об этом сообщает телеграм-канал Труха.
Депутаты затеяли потасовку во время обсуждения вопроса о переименовании городских школ. В драке участвовали как мужчины, так и женщины. Разнять их пытались сотрудники полиции.
Как пишет "Обозреватель", школы переименуют в лицеи и гимназии согласно стратегии развития образования Купянской городской общины. Согласно плану, в городе должно быть 4 лицея, 3 гимназии и одна школа с дошкольным подразделением. Оптимизация сети образовательных учреждений связана, по словам мэра Геннадия Мацегора, с ограниченными финансами.
В пресс-службе горсовета указано, что решение об изменении статутов 9 образовательных учреждений было принято. Таким образом драка не повлияла на принятие решения.
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Ранее активистка напала на нардепа от "Слуги народа" в Раде. Сперва Ирма Крат снимала выступление "слуги народа" на камеру, а потом решила ударить его кулаком.