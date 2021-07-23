У Харківській області депутати міськради побилися через перейменування шкіл (відео)

Незважаючи на бійку, рішення було прийнято. Тепер усі школи міста будуть називатися ліцеями та гімназіями.

Депутати Купʼянської міськради побилися під час сесії через перейменування всіх шкіл міста на ліцеї та гімназії. Про це повідомляє телеграм-канал Труха.

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Депутати затіяли бійку під час обговорення питання про перейменування міських шкіл. У бійці брали участь як чоловіки, так і жінки. Розняти їх намагалися співробітники поліції.

Як пише "Обозреватель", школи перейменують на ліцеї та гімназії згідно зі стратегією розвитку освіти Купʼянської міської громади. Згідно з планом, у місті має бути 4 ліцеї, 3 гімназії та одна школа з дошкільним підрозділом. Оптимізація мережі освітніх установ повʼязана, за словами мера Геннадія Мацегора, з обмеженими фінансами.

У пресслужбі міськради зазначено, що рішення про зміну статутів 9 освітніх установ було прийнято. Таким чином бійка не вплинула на прийняття рішення.

Нагадаємо, 16 липня у Верховній Раді нардеп Івченко вдарив кулаком в обличчя Миколи Сольского. Конфлікт триває вже не перший місяць. Сольского нардеп від "Батьківщини" звинувачує в рейдерських захопленнях земельних ділянкок.

Раніше активістка напала на нардепа від "Слуги народу" в Раді. Спершу Ірма Крат знімала виступ "слуги народу" на камеру, а потім вирішила вдарити його кулаком.