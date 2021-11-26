Зламали руку та щелепу: помічники нардепа з ОПЗЖ влаштували бійку в міськраді Селидового (відео)

Від рук помічників нардепа Володимира Мороза постраждали місцеві депутати зі "Слуги народу" та "За майбутнє". А в партії стверджують, що захищали права людей із інвалідністю.

У Селидовому Донецької області помічники народного обранця з ОПЗЖ Володимира Мороза вчинили бійку під час засідання міської ради. У результаті постраждали двоє місцевих депутатів. Про це в п'ятницю, 26 листопада, у своєму Facebook повідомив нардеп із депутатської групи "За майбутнє", голова парламентського комітету з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, помічники члена фракції ОПЗЖ Роман Кушнаренко та Денис Кураковський зламали щелепу представнику "За майбутнє" Артуру Сукову. Також унаслідок нападу в депутатки зі "Слуги народу" Тетяни Мухаметвлієвої була зламана рука.

Лубінець вважає, що метою цього нападу був зрив сьогоднішнього засідання міської ради. У коментарі виданню "Східний варіант" він закликав міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського відреагувати на інцидент.

"Також чекаємо на реакцію від керівництва політичної партії ОПЗЖ", — додав політик.

Лубінець опублікував кадри інциденту на своїй сторінці в соцмережі.

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[ + – ] Відео з місця події

Версія ОПЗЖ

За словами пресслужби політичної сили, нардеп Мороз разом зі своїми однопартійцями "заблокували ухвалення місцевою владою в особі Руслана Сукова незаконного рішення". Зокрема, партія стверджує, що місцеві депутати нібито хотіли "відібрати частину приміщень" у "громадської організації людей з інвалідністю".

"Тому сьогодні ми разом із командою та головою Донецької обласної організації інвалідів Надією Поламарчук прийшли на сесію, щоб протистояти черговим протизаконним діям Сукова та позбавити його можливості відібрати приміщення в громадської організації", – заявив Мороз.

У повідомленні на сайті ОПЗЖ також зазначено, що представники команди постраждалого депутата Сукова "намагалися чинити тиск на Володимира Мороза", чим і зірвали сесію.

"У ситуацію змушені були втрутитися правоохоронні органи", — підсумували в партії.

При цьому в повідомленні політсили не йдеться про травми, отримані місцевими депутатами внаслідок нападу помічників Мороза.

Нагадаємо, влітку цього року в міськраді Куп'янська Харківської області депутати побилися під час розгляду питання про перейменування шкіл.

Також Фокус писав про те, як на Київщині депутатка селищної ради Коцюбинського Олена Сокотюк потрапила до лікарні після нападу з боку колеги Олександра Хвостенка.