"Этого нельзя делать", — Арахамия про стрельбу Бутусова из гаубицы (видео)

По словам нардепа, ни у кого нет права использовать армейское вооружение в обход военному уставу.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в КВЦ "Парковый" прокомментировал ситуацию вокруг опубликованного видео, на котором журналист Юрий Бутусов выстрелил из гаубицы "Д-20".

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[ + – ] Давид Арахамия отвечает на вопрос журналиста о видео Юрия Бутусова (смотреть с 1:45)

В частности политик отметил деятельность ГБР относительно дела Бутусова. После того как в соцсетях начали появляться вопросы относительно полномочий ГБР, Арахамия считает, что в ситуации должно разобраться именно ГБР, поскольку такие расследования находятся в его компетенции. При этом депутат отметил, что в сообщении бюро не идет речь о преступлении, — ГБР лишь проверяет место, время событий и все сопутствующие обстоятельства.

Что касается поступка Бутусова, то Арахамия считает, что ни политик, ни журналист, не имеет права совершать то, что демонстративно учинил Бутусов.

"Этого нельзя делать, потому что, во-первых, это подотчетное вооружение, использование которого регламентируется армейским уставом. Поэтому, мне кажется, вне зависимости от того, или это господин Бутусов, или господин Арахамия… ГБР обязано выяснить все обстоятельства этого процесса", — уверен нардеп.

Кроме того, Арахамия считает, что Верховная Рада в данной ситуации должна использовать свои инструменты влияния, а именно парламентский контроль, и если необходимо, рассматривать подобные случае в открытом режиме.

Напомним, что Юрий Бутусов в День памяти жертв Голодомора опубликовал в соцсетях видео, на котором он стреляет якобы по позициям неподконтрольных Украине территорий. Пресс-служба командования ООС в свою очередь заявила, что "неукоснительно соблюдает условия Минских договоренностей".

После публикации видео, ГБР открыло против журналиста производство по статье 437, пообещав при этом проверить все детали публикации и обстоятельства, связанные с записью видеоролика.