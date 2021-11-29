"Цього не можна робити", — Арахамія про стрілянину Бутусова з гаубиці (відео)

За словами нардепа, ніхто не має права використовувати армійське озброєння в обхід військового статуту.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу у КВЦ "Парковий" прокоментував ситуацію навколо опублікованого відео, на якому журналіст Юрій Бутусов вистрілив із гаубиці "Д-20".

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[ + – ] Давид Арахамія відповідає на запитання журналіста про відео Юрія Бутусова (дивитися з 1:45)

Зокрема, політик відзначив діяльність ДБР щодо справи Бутусова. Після того, як у соцмережах почали з'являтися питання щодо повноважень ДБР, Арахамія вважає, що в ситуації має розібратися саме ДБР, оскільки такі розслідування перебувають у його компетенції. При цьому депутат зазначив, що в повідомленні бюро не йдеться про злочин, — ДБР лише перевіряє місце, час подій та всі супутні обставини.

Що стосується вчинку Бутусова, то Арахамія вважає, що ні політик, ні журналіст не має права робити те, що демонстративно вчинив Бутусов.

"Цього не можна робити, тому що, по-перше, це підзвітне озброєння, використання якого регламентується армійським статутом. Тому, мені здається, незалежно від того, чи це пан Бутусов, чи пан Арахамія… ДБР має з'ясувати всі обставини цього процесу", — упевнений нардеп.

Крім того, Арахамія вважає, що Верховна Рада в цій ситуації має використовувати свої інструменти впливу, а саме парламентський контроль, і якщо необхідно, розглядати такі випадки у відкритому режимі.

Нагадаємо, що Юрій Бутусов у День пам'яті жертв Голодомору опублікував у соцмережах відео, на якому він стріляє нібито за позиціями непідконтрольних Україні територій. Пресслужба командування ООС у свою чергу заявила, що "неухильно дотримується умов Мінських домовленостей".

Після публікації відео, ДБР відкрило проти журналіста провадження за статтею 437, пообіцявши при цьому перевірити всі деталі публікації та обставини, пов'язані із записом відеоролика.