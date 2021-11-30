"Хочу быть честным": нардеп-мажоритарщик объявил о выходе из фракции "Слуга народа" (видео)

Парламентарий Роман Соха также раскритиковал кадровые решения власти, в том числе назначение Ростислава Шурмы и Олега Татарова на должности замглавы ОП, и Руслана Демченко, ставшего заместителем секретаря СНБО.

Нардеп-мажоритарщик Роман Соха объявил о выходе из состава президентской фракции "Слуга народа". Выступление парламентария транслировалось в Youtube-канале Верховной Рады.

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По словам народного депутата, заявление о выходе из фракции "Слуга народа" он уже передал спикеру парламента.

Мажоритарщик Роман Соха с трибуны Верховной Рады заявил, что разочаровался в кадровой политике фракции, хотя с первого дня поддерживал президента Владимира Зеленского.

Парламентарий также раскритиковал некоторые кадровые решения — назначение Ростислава Шурмы и Олега Татарова на должности замглавы ОП, и Руслана Демченко, ставшего заместителем секретаря СНБО.

Нового заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму Роман Соха назвал бывшим функционером "Оппозиционного блока", а его назначение на высокую должность стало "последней каплей" для нардепа из "Слуги народа".

"Я не хочу и не могу быть причастным к тем людям, которые не отвечают принципам, которые мы декларировали во время выборов. Я хочу быть честным перед собой и избирателями, которым я должен без стыда смотреть в глаза. Поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа", — добавил Роман Соха, который недавно вошел в межфракционное объединение "Разумная политика" под руководством экс-спикера Дмитрия Разумкова.

[ + – ] Нардеп Роман Соха объявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Роман Соха стал народным депутатом IX созыва от политсилы "Слуга народа", избравшись в Верховную Раду по избирательному округу №75 в Запорожской области. Является членом профильного комитета парламента по вопросам цифровой трансформации. До избрания в Верховную Раду был директором рекламного офиса "Эверест" и возглавлял "Зе! Офис" в Запорожье.

Ранее Фокус сообщал, что экс-спикер Дмитрий Разумков объявил полный состав своего объединения "Разумная политика". Членами МФО станут 22 представителя президентской фракции "Слуга народа", два нардепа от "Батьківщини" и один внефракционный парламентарий.

Также Фокус рассказывал, что один из нардепов вышел из состава объединения Разумкова. Парламентарий Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка нардепов, желающих стать членами МФО "Разумная сила".