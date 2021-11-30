"Хочу бути чесним": нардеп-мажоритарник оголосив про вихід із фракції "Слуга народу" (відео)

Парламентарій Роман Соха також розкритикував кадрові рішення влади, зокрема призначення Ростислава Шурми й Олега Татарова на посади заступника голови ОП і Руслана Демченка, який став заступником секретаря РНБО.

Нардеп-мажоритарник Роман Соха оголосив про вихід зі складу президентської фракції "Слуга народу". Виступ парламентаря транслювався в Youtube-каналі Верховної Ради.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами народного депутата, заяву про вихід із фракції "Слуга народу" він уже передав спікеру парламенту.

Мажоритарник Роман Соха з трибуни Верховної Ради заявив, що розчарувався в кадровій політиці фракції, хоча з першого дня підтримував президента Володимира Зеленського.

Парламентарій також розкритикував деякі кадрові рішення — призначення Ростислава Шурми й Олега Татарова на посади заступника голови ОП і Руслана Демченка, який став заступником секретаря РНБО.

Нового заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму Роман Соха назвав колишнім функціонером "Опозиційного блоку", а його призначення на високу посаду стало "останньою краплею" для нардепа зі "Слуги народу".

"Я не хочу та не можу бути причетним до тих людей, які не відповідають принципам, які ми декларували під час виборів. Я хочу бути чесним перед собою та виборцями, яким я маю без сорому дивитися в очі. Тому я прийняв важке, але справедливе рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу", — додав Роман Соха, який нещодавно увійшов до міжфракційного об'єднання "Розумна політика" під керівництвом ексспікера Дмитра Разумкова.

[ + – ] Нардеп Роман Соха оголосив про вихід із фракції "Слуга народу"

Роман Соха став народним депутатом ІХ скликання від політсили "Слуга народу", обравшись до Верховної Ради у виборчому окрузі №75 у Запорізькій області. Є членом профільного комітету з питань цифрової трансформації. До обрання до Верховної Ради був директором рекламного офісу "Еверест" і очолював "Зе! Офіс" у Запоріжжі.

Раніше Фокус повідомляв, що ексспікер Дмитро Разумков оголосив повний склад свого об'єднання "Розумна політика". Членами МФО стануть 22 представники президентської фракції "Слуга народу", два нардепи від "Батьківщини" й один позафракційний парламентарій.

Також Фокус розповідав, що один із нардепів вийшов зі складу об'єднання Разумкова. Парламентар Володимир Кабаченко відкликав свій підпис зі списку нардепів, які бажають стати членами МФО "Розумна сила".