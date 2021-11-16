Не встигли створити: об'єднання Разумкова в Раді вже залишив один із нардепів

У кулуарах парламенту колишній спікер заявив, що членам МФО "Розумна політика" надходили погрози, зокрема від представників фракцій.

У вівторок, 16 листопада, у Верховній Раді було офіційно оголошено про створення міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Розумна сила", лідером якого є колишній речник парламенту Дмитро Разумков. Про це під час пленарного засідання повідомив перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко.

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Втім, Корнієнко одразу додав, що нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко вирішив відкликати свій підпис зі списку охочих стати членами МФО "Розумна сила".

"Кабаченко Володимир відкликав свій підпис зі списку народних депутатів, які виявили бажання увійти до цього МФО", — заявив Корнієнко.

У результаті членами об'єднання "Розумна сила" стали 24 нардепи:

Дмитро Разумков (у колонці "депутатських фракцій" значиться "01"); Володимир Козак ("Слуга народу"); Василь Мокан ("Слуга народу"); Роман Соха ("Слуга народу"); Неллі Яковлєва ("Слуга народу"); Оксана Дмитрієва ("Слуга народу"); Валерій Божик ("Слуга народу"); Дмитро Микиша ("Слуга народу"); Ольга Саладуха ("Слуга народу"); Олександр Бакумов ("Слуга народу"); Олег Воронько ("Слуга народу"); Ольга Коваль ("Слуга народу"); Дар'я Володіна ("Слуга народу"); Роман Бабій ("Слуга народу"); Михайло Новіков ("Слуга народу"); Аліна Загоруйко ("Слуга народу"); Костянтин Касай ("Слуга народу"); Дмитро Гурін ("Слуга народу"); Михайло Крячко ("Слуга народу"); Євген Петруняк ("Слуга народу"); Іван Юнаков ("Слуга народу"); Людмила Буймістер (позафракційна); Артем Дмитрук (позафракційний); Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина").

[ + – ] Список нардепів, які спочатку хотіли бути членами МФО "Розумна сила" (включно з Кабаченком) Фото: УП

Фокус спробував зв'язатися з Володимиром Кабаченком, щоб дізнатися, чому той вирішив відкликати свій підпис зі списку охочих стати членами МФО "Розумна політика", проте на момент публікації цього матеріалу парламентар не відповів на наше повідомлення.

Цього ж дня, 16 листопада, Дмитро Разумков у кулуарах парламенту розповів, що на членів їхнього об'єднання чинять тиск, зокрема представники фракцій.

"Тиск на членів МФО "Розумна політика" справді проявляється. У різних варіантах, зокрема і погрози від представників фракцій", — повідомив Разумков.

Втім, уточнювати, які саме це були погрози, або від кого вони надходили, парламентарій не став.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера 7 жовтня. Наприкінці жовтня ексглава парламенту повідомив, що планує створювати власну політсилу. А на початку листопада стало відомо, що Разумков хоче створити МФО, у назві якого обігрується його прізвище.

16 листопада з фракції "Слуга народу" виключили нардепа Артема Дмитрука, який раніше виявив бажання стати членом об'єднання "Розумна сила".