Не успели создать: объединение Разумкова в Раде уже покинул один из нардепов

В кулуарах парламента бывший спикер заявил, что членам МФО "Разумная политика" поступали угрозы, в том числе — от представителей фракций.

Во вторник, 16 ноября, в Верховной Раде было официально объявлено о создании межфракционного депутатского объединения (МФО) "Разумная сила", лидером которого является бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Об этом во время пленарного заседания сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

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Впрочем, Корниенко тут же добавил, что нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко решил отозвать свою подпись со списка желающих стать членами МФО "Разумная сила".

"Кабаченко Владимир отозвал свою подпись из списка народных депутатов, изъявивших желание войти в данное МФО", — заявил Корниенко.

В итоге членами объединения "Разумная сила" стали 24 нардепа:

Дмитрий Разумков (в колонке "депутатских фракций" значится "01"); Владимир Козак ("Слуга народа"); Василий Мокан ("Слуга народа"); Роман Соха ("Слуга народа"); Нелли Яковлева ("Слуга народа"); Оксана Дмитриева ("Слуга народа"); Валерий Божик ("Слуга народа"); Дмитрий Микиша ("Слуга народа"); Ольга Саладуха ("Слуга народа"); Александр Бакумов ("Слуга народа"); Олег Воронько ("Слуга народа"); Ольга Коваль ("Слуга народа"); Дарья Володина ("Слуга народа"); Роман Бабий ("Слуга народа"); Михаил Новиков ("Слуга народа"); Алина Загоруйко ("Слуга народа"); Константин Касай ("Слуга народа"); Дмитрий Гурин ("Слуга народа"); Михаил Крячко ("Слуга народа"); Евгений Петруняк ("Слуга народа"); Иван Юнаков ("Слуга народа"); Людмила Буймистер (внефракционная); Артем Дмитрук (внефракционный); Андрей Николаенко ("Батькивщина").

[ + – ] Список нардепов, которые изначально хотели быть членами МФО "Разумная сила" (включая Кабаченко) Фото: УП

Фокус попытался связаться с Владимиром Кабаченко, чтобы узнать почему тот решил отозвать свою подпись со списка желающих стать членами МФО "Разумная политика", однако на момент публикации этого материала парламентарий не ответил на наше сообщение.

В этот же день, 16 ноября, Дмитрий Разумков в кулуарах парламента рассказал, что на членов их объединения отказывают давление, в том числе — представители фракций.

"Давление на членов МФО "Разумная политика" действительно оказывается. В разных вариантах, в том числе и угрозы от представителей фракций", — сообщил Разумков.

Впрочем, уточнять какие именно это были угрозы или от кого они поступали парламентарий не стал.

Напомним, Верховная Рада поддержала отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера 7 октября. В конце октября экс-глава парламента сообщил, что планирует создавать собственную политсилу. А в начале ноября стало известно, что Разумков хочет создать МФО, в названии которого обыгрывается его фамилия.

16 ноября из фракции "Слуга народа" исключили нардепа Артема Дмитрука, который ранее изъявил желание стать членом объединения "Разумная сила".