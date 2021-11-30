"Абсолютно точно": Шмыгаль убежден в причастности РФ к возможному госперевороту в Украине

Премьер убежден, что в стране нет протестных настроений, а оппозиция под влиянием "внешних сил" провоцирует людей на митинги.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью для издания Reuters заявил, что за попыткой государственного переворота в Украине "абсолютно точно" стоит Россия.

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Украинский премьер рассказал, что Киев владеет информацией, которая подтверждает подготовку в Украине госпереворота с целью свержения действующего правительства.

"У нас есть секретные данные, которые свидетельствуют об этих намерениях", — сказал Шмыгаль.

А когда политику задали вопрос, причастна ли Россия к организации переворота, он ответил – "безусловно".

При чем глава Кабмина заверил журналистов в том, что в самой Украине нет протестных настроений. По его мнению, под действием "внешних сил" украинская оппозиция все время пытается повысить градус напряженности в обществе и спровоцировать граждан на массовые митинги. Сейчас фактами попыток дестабилизации в стране, по словам премьера, занимается СБУ, которая проводит специальное расследование.

Также Шмыгаль подтвердил заявление президента Владимира Зеленского о том, что окружение Рината Ахметова причастно к организации госпереворота.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал о том, существует вероятность начала полномасштабной войны с Россией, а также возможность военного переворота в Украине.

В интервью "Радіо Свобода" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об эскалации напряженности на Донбассе, в связи с тем, что российские войска стягивают войска к украинским границам.