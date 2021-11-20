"Ситуация напряженная". Шмыгаль оценил вероятность вторжения России в Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что украинская разведка следит за перемещением российских военных.

Россия перемещает значительное количество военных на границе с Украиной, но признаков наступления пока нет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радіо Свобода".

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Украинские разведчики вместе с военными следят за ситуацией и докладывают обо всем руководству страны, заверил премьер.

"Мы в координации с нашими зарубежными партнерами. Нужно не забывать, что уже седьмой год Украина ведет тяжелую войну на востоке Украины, у нас есть временно оккупированный Крым. Все эти угрозы реализовались в Украине", – заявил он.

По словам Шмыгаля, перемещения вооруженных сил на территории России вблизи украинской границы подтверждают иностранные партнеры Украины.

Глава правительства вспомнил о происходящем на границе Беларуси, Литвы и Польши.

"Ситуация напряженная как никогда. Миграционный кризис, вызванный определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сложившуюся и вызванную Россией на белорусской территории в частности", – резюмировал премьер-министр.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал не спекулировать на теме возможного вторжения РФ в Украину. По его словам, Россия перебрасывает танки и САУ ночью, чтобы маневры не освещали в социальных сетях.

Напомним, что американская газета The New York Times написала о серьезном отношении разведки США к угрозе военного вторжения РФ. Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе посетила Брюссель, чтобы обсудить эту тему с послами стран НАТО.

Фокус ранее писал, что в конце января следующего года Россия сосредоточит максимальное количество военных вблизи украинской границы.

В Минобороны Украины предсказывали начало дестабилизации ситуации в Украине со стороны России в декабре.